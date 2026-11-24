maçtan öne çıkanlar:
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray, İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk 15. dakikası golsüz eşitlikle geçti ve skor tabelası şu an 0-0.
ilk 15 dakikada gözlemler:
Karşılaşmanın başlangıcında tempoda denge göze çarpıyor; her iki takım da kontrollü bir oyunu tercih ederek riskli hatalardan kaçınıyor. Orta saha mücadelesi ve top dağılımı üzerinden kurulan ataklar, henüz gol fırsatlarına dönüşmedi.
maçın ilerleyen bölümü için beklentiler:
Rakip savunma ve hücum organizasyonları arasındaki çözülmeler maçın kaderini belirleyecek. İlerleyen dakikalarda daha net pozisyonlar ve taktiksel değişikliklerle oyunun ritmi artabilir; şu an için mücadele dengede devam ediyor.
Maç devam ediyor: İlk çeyreğin tamamlanmasıyla skor 0-0 olarak kaydedildi ve karşılaşmanın kalan süresi taraftarların bekleyişiyle sürüyor.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTA MAÇINDA GALATASARAY, İNGİLİZ EKİBİ ASTON VİLLA'YI KONUK EDİYOR. MÜSABAKADA 15 DAKİKA GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.
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