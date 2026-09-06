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Büyük seferberlik: 2026-KPSS lisans genel yetenek oturumu başladı

ÖSYM'nin 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 1.708.329 adayın katılımıyla Türkiye genelinde 145 merkezde saat 10.15'te başladı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 10:48

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Büyük seferberlik: 2026-KPSS lisans genel yetenek oturumu başladı

2026-KPSS lisans oturumları başladı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları, 1 milyon 708 bin 329 adayın katılımıyla başladı.

Sınavın kapsamı ve süre:

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Türkiye’nin 81 ili ile Lefkoşa’daki 145 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı ve sınavın bu ilk oturumu 12.25'te sona erecek. Adaylara 120 çoktan seçmeli soru için 130 dakika süre tanınıyor. Ayrıca ek süre hakkı bulunan engelli adaylar için en fazla 30 dakika ilave süre uygulanabilecek.

Uygulama ve aday gözlemleri:

Sınav binalarına girişlerde adayların sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alınmalarına başlandı. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişlere izin verilmezken, bazı adaylar kapıların kapanmasına kısa süre kala koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi yerleşkesinde de adaylar erken saatlerde sınav binalarına gelerek işlemlerini tamamladı.

KPSS HEYECANI BAŞLADI

KPSS HEYECANI BAŞLADI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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