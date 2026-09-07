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Büyükşehirden öğrencilere aylık 150 binişlik ulaşım desteği için başvurular açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 öğretim yılında ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 150 binişlik ulaşım kartı desteği başlattı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Büyükşehirden öğrencilere aylık 150 binişlik ulaşım desteği için başvurular açıldı

Büyükşehirden öğrencilere aylık 150 binişlik ulaşım desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden çocuklarına yönelik ulaşım desteğini 2026-2027 eğitim öğretim yılında da sürdürüyor. Programa dahil ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 150 binişlik ulaşım kartı sağlanacak ve başvurular 7 Eylül 2026 tarihi itibarıyla alınmaya başlandı.

kimler yararlanabilecek:

Destekten, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri faydalanabilecek. Uygulama kapsamında şartları sağlayan öğrencilere aylık 150 binişlik kart tanımlanacak ve ulaşım ihtiyaçları karşılanacak.

programın geçmişi ve sağlanan destek:

Ulaşım desteği 2022-2023 eğitim öğretim yılında başlatıldı ve o tarihten bu yana kesintisiz yürütülüyor. Bugüne kadar ortalama 10 bin öğrenciye destek verildi. 2025-2026 döneminde Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu'da ikamet eden ihtiyaç sahibi yaklaşık 1.500 ailenin 2 bin öğrencisine aylık 150 binişlik kart sağlandı; bu dönemde öğrencilere yönelik destek tutarı yaklaşık 5,5 milyon TL olarak kaydedildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin günlük okula ulaşımını kolaylaştırarak sosyal hayata daha aktif katılımlarını hedefliyor. Başkan Büyükkılıç yönetimindeki belediye, gençlere ve ailelerine yönelik hizmetlerini yeni dönemde de sürdürmeyi taahhüt ediyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı ulaşıım kartı desteğinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, başvurularını Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesindeki Ulaşım Yardımı Talep Formu üzerinden gerçekleştirebilir: https://www.kayseri.bel.tr/ulasim-yardim-formu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK ULAŞIM DESTEĞİNDE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK ULAŞIM DESTEĞİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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