Soğucakpınar'da baca kıvılcımı iki katlı evi harabeye çevirdi

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyünde, H.V.'ye ait iki katlı evde dün gece bacadan çıktığı belirtilen kıvılcım kısa sürede yangına dönüştü ve tüm evi sardı.

Müdahale ve çağrı süreci:

Yangının fark edilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine yönlendirilen ekipler arasında yer alan Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü.

Hasar ve soruşturma:

Yangın söndürülmesine rağmen ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini netleştirmek amacıyla inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer ve ekiplerin çalışması devam ediyor.

BACADAN ÇIKAN YANGIN EVİ KÜLE ÇEVİRDİ