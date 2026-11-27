Bilgilendirme toplantısı yapıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvenli İletişim Güvenli Hayat Projesi kapsamında Hürriyet Mahallesi Mahalle Konağı’nda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Toplantıda yerel güvenlik uygulamaları ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı alınabilecek önlemler ele alındı.

Katılımcılara verilen temel bilgiler:

Çalışma kapsamında toplam 21 kadına dolandırıcılık yöntemleri detaylı biçimde anlatıldı. Oturumlarda, sahte çağrı, sosyal mühendislik ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık türlerine karşı dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulandı.

Uygulamalar ve destek hizmetleri:

Eğitimde ayrıca 112 Hayat Uygulaması, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Toplum Destekli Polislik hizmetlerinin nasıl kullanılacağı hakkında katılımcılara pratik bilgiler aktarıldı. Polis ekipleri, uygulamaların acil durumlarda hızlı yardım ve bildirim için nasıl işe yaradığına dikkat çekti.

Ekipler, vatandaşların dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlenmesi ve genel güvenlik konusunda farkındalık kazanması amacıyla benzer bilgilendirme çalışmalarını ilçede devam ettireceklerini bildirdi. Yerel toplantıların, hem olası mağduriyetleri önleme hem de güvenlik kültürünü güçlendirme hedefi taşıdığı belirtildi.

BİLECİK’TE DOLANDIRICILIK UYARISI