Çakıllı'da ilaç fabrikasında çıkan yangın söndürme çalışmalarını zorluyor

Çakıllı'da ilaç fabrikasında yangın

Kırklareli’nin Çakıllı beldesinde bulunan bir ilaç fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Müdahale ekipleri ve destek:

Fabrikadan yükselen alevler üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale eden ekiplere çevre illerden gelen itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Süreç ve hedef:

Ekiplerin fabrikadaki yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Olay yerinde ulaşılabilen bilgiler bu müdahalelerin öncelikli hedefinin yangını söndürmek ve çevreye yayılmasını engellemek olduğunu gösteriyor.

Gelişmeler üzerine yetkililerden gelecek resmi bilgilendirme bekleniyor.

Kırklareli'nde ilaç fabrikasında yangın çıktı