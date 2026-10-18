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Çakıllı'da ilaç fabrikasında çıkan yangın söndürme çalışmalarını zorluyor

Çakıllı beldesindeki bir ilaç fabrikasında çıkan yangına itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri müdahale ediyor; çevre illerden destek sağlanıyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 18:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çakıllı'da ilaç fabrikasında çıkan yangın söndürme çalışmalarını zorluyor

Çakıllı'da ilaç fabrikasında yangın

Kırklareli’nin Çakıllı beldesinde bulunan bir ilaç fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Müdahale ekipleri ve destek:

Fabrikadan yükselen alevler üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale eden ekiplere çevre illerden gelen itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Süreç ve hedef:

Ekiplerin fabrikadaki yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Olay yerinde ulaşılabilen bilgiler bu müdahalelerin öncelikli hedefinin yangını söndürmek ve çevreye yayılmasını engellemek olduğunu gösteriyor.

Gelişmeler üzerine yetkililerden gelecek resmi bilgilendirme bekleniyor.

Kırklareli&#039;nde ilaç fabrikasında yangın çıktı

Kırklareli'nde ilaç fabrikasında yangın çıktı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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