Beyoğlu'nda kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

kaza detayı:

Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi Kumbarahane Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Halıcıoğlu Kavşağı yoluna bağlanan 25 HD 616 plakalı otomobil ile yolda seyir halinde olan 34 NLK 679 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.D. yaralandı.

müdahale ve yolun durumu:

Kazada yaralanan sürücüye olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalenin ardından A.D., ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak trafiğin düzenlenmesini sağladı.

Kazaya karışan araçlar çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı ve yolda temizleme çalışmaları yapıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği noktada kontrol sağlarken, trafik akışı ekiplerin çalışmasıyla kademeli olarak normale döndü.

Beyoğlu’nda otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı