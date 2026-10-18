Uğurludağ kavşağında kaza: itfaiye sıkışanları kurtardı, yedi yaralı

Uğurludağ kavşağında iki otomobil çarpıştı

Çorum-İskilip karayolu Uğurludağ kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada iki otomobil kavşakta çarpıştı ve toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza ayrıntıları:

Elde edilen bilgilere göre, S.A.Ç. idaresindeki 19 AEH 232 plakalı otomobil ile M.İ. yönetimindeki 19 ABJ 878 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan E.Ç., T.Ç., bir başka E.Ç., P.E.Ç. ve K.T. yaralandı.

Müdahale ve tahliyeler:

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çalışmayla kurtardı ve kazaya karışan otomobillerden birinde çıkan yangını söndürdü.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve soruşturma devam ediyor.

ÇORUM'DA İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI.