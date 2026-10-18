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Beyoğlu Halıcıoğlu'nda çarpışma trafiği aksattı: motosiklet sürücüsü yaralandı

Beyoğlu Halıcıoğlu Kumbarahane Caddesi'nde 16.30'da 25 HD 616 plakalı otomobil ile 34 NLK 679 plakalı motosiklet çarpıştı; sürücü A.D. yaralandı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 19:22

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 19:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beyoğlu Halıcıoğlu'nda çarpışma trafiği aksattı: motosiklet sürücüsü yaralandı

Beyoğlu Halıcıoğlu'nda kavşağa çıkan araç ile motosiklet çarpıştı

İstanbul Beyoğlu'da meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Olay, Halıcıoğlu Mahallesi Kumbarahane Caddesi üzerinde saat 16.30 civarında yaşandı. Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü A.D. yaralanarak sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, Halıcıoğlu Kavşağına bağlanan yoldaki 25 HD 616 plakalı otomobil ile caddede seyir halinde olan 34 NLK 679 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı ve durum değerlendirilerek sağlık ekiplerine bildirildi.

Müdahale ve yol düzeni:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve trafik kontrollü şekilde yönlendirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı; polis ekipleri kazanın oluş şekline ilişkin ayrıntıları belirlemek için çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini aldı ve bölgedeki güvenlik kameralarını kontrol ediyor.

BEYOĞLU’NDA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI. YARALI MOTOSİKLET...

BEYOĞLU’NDA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI. YARALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜ, SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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