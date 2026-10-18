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Marmaris Ticaret Odası'nda mavi listenin üstünlüğü, başkanlıkta belirsizlik

Marmaris Ticaret Odası seçimlerinde Mavi Liste 13 komiteden 11'ini kazanıp mecliste 30-5 üstünlük sağladı; mevcut başkan Mutlu Ayhan seçilemedi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Marmaris Ticaret Odası'nda mavi listenin üstünlüğü, başkanlıkta belirsizlik

Marmaris Ticaret Odası seçim sonuçları

18 Ekim Pazar günü Sabancı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen organ seçimlerinde, oda meclisinde önemli bir güç değişimi yaşandı. Seçimlere Mavi Liste ile katılan mevcut yönetim ekibi ile Beyaz Liste arasındaki yarışta Mavi Liste açık üstünlük sağladı.

Komite dağılımı ve meclis çoğunluğu:

Toplam 13 meslek komitesi için yapılan seçimlerde Mavi Liste 11 komite'yi, Beyaz Liste ise 2 komite'yi kazandı. Sonuçlar doğrultusunda, 35 üyeli oda meclisinde Mavi Liste 30 üye çıkarırken, Beyaz Liste 5 üyede kaldı ve Mavi Liste mecliste net bir çoğunluk elde etti.

Başkanlık yarışında beklenmedik gelişme:

Seçimin en dikkat çeken sonucu ise mevcut Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan'ın kendi meslek komitesinde seçilememesi oldu. Ayhan'ın yer aldığı liste, rakip İdris Akgül’ün listesinin gerisinde kalarak komitede 3 oy farkla elendi. Bu durum, Ayhan'ı yeni dönem yönetim kurulu başkanlığı yarışının dışında bıraktı.

Gelecek süreç ve beklentiler:

Mavi Liste'nin meclisteki üstünlüğüne rağmen başkanlık koltuğunun kim tarafından doldurulacağı belirsizliğini koruyor. Seçilen meclis üyelerinin netleşmesinin ardından yapılacak yönetim kurulu başkanlığı seçimi, Marmaris iş dünyası tarafından yakından takip edilecek. Oda içindeki yeni denge, önümüzdeki dönemde izlenecek yönetim anlayışını ve öncelikleri belirleyecek.

MARMARİS TİCARET ODASI (MTO) ORGAN SEÇİMLERİNDE MAVİ LİSTE, 13 MESLEK KOMİTESİNİN 11’İNİ KAZANARAK...

MARMARİS TİCARET ODASI (MTO) ORGAN SEÇİMLERİNDE MAVİ LİSTE, 13 MESLEK KOMİTESİNİN 11’İNİ KAZANARAK MECLİSTE ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ. MAVİ LİSTE’NİN 30, BEYAZ LİSTE’NİN İSE 5 MECLİS ÜYESİ ÇIKARDIĞI BELİRTİLDİ. MEVCUT BAŞKAN MUTLU AYHAN’IN KENDİ KOMİTESİNDE SEÇİLEMEMESİNİN ARDINDAN GÖZLER YENİ YÖNETİM KURULU BAŞKANININ KİM OLACAĞINA ÇEVRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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