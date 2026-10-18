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Beyoğlu'nda direksiyon hakimiyetinin kaybı kamyonun yan yatmasına yol açtı

Beyoğlu Dolapdere Nizamiye Caddesi'nde saat 17.00'de iddiaya göre direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon yan yattı; sürücü yara almadı, cadde kapatıldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beyoğlu'nda direksiyon hakimiyetinin kaybı kamyonun yan yatmasına yol açtı

Beyoğlu Dolapdere'de kamyonun devrilmesi cadde trafiğini etkiledi

İstanbul Beyoğlu'da akşam saatlerinde bir kamyonun yan yattığı bildirildi. Olay, Beyoğlu Dolapdere Mahallesi Nizamiye Caddesi'nde, saat 17.00 civarında meydana geldi. İddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon yan yana devrildi.

olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde kazadan etkilenen başka bir kişinin olmadığı, kamyon sürücüsünün yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri, güvenlik ve trafik düzenlemesi amaçlı kazanın olduğu sokağı trafiğe kapattı.

kaldırma ve yol açma çalışmaları:

Kazanın ardından devrilen kamyonun olay yerinden kaldırılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Belediye ve kurtarma ekiplerinin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar sürerken, yetkililer alternatif güzergâhlar üzerinden trafik akışının sağlanmasını istiyor. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları polis tarafından yürütülüyor.

BEYOĞLU’NDA İDDİAYA GÖRE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN KAMYON YAN YATTI. KAZADA SÜRÜCÜ YARA...

BEYOĞLU’NDA İDDİAYA GÖRE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN KAMYON YAN YATTI. KAZADA SÜRÜCÜ YARA ALMAZKEN, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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