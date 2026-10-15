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ÇAKIR ile kara harekâtlarına yerli ve çok platformlu bir vuruş yeteneği kazandırıldı

SSB ile ROKETSAN arasında imzalanan sözleşmeyle yerli geliştirilen ÇAKIR seyir füzesi Kara Kuvvetleri envanterine alınacak; kritik bileşenlerde yüksek yerlilik sağlandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Taylan Polat

ÇAKIR ile kara harekâtlarına yerli ve çok platformlu bir vuruş yeteneği kazandırıldı

ÇAKIR tedarik sözleşmesi imzalandı

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ROKETSAN arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının vuruş kabiliyetini güçlendirmek amacıyla ÇAKIR seyir füzesi tedarik sözleşmesi imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığında düzenlenen törende, yerli ve millî imkanlarla geliştirilen sistemin Kara Kuvvetleri envanterine kazandırılmasına yönelik sürecin tamamlandığı açıklandı.

Yerlilik ve kritik bileşenler:

ROKETSAN tarafından başlatılan ve SSB destekleriyle ilerletilen projede, arayıcı başlığından turbojet motoruna kadar birçok kritik bileşenin yerli imkanlarla geliştirildiği vurgulandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, projenin ROKETSAN mühendislik kabiliyetleri, SSB desteği ve savunma sanayii firmalarının katkılarıyla hayata geçirildiğini belirtti. Görgün, sistemin geliştirilmesinde ve kalifikasyon süreçlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının da önemli destek sunduğunu ifade etti.

Projenin yürütülmesinde ROKETSAN ana yüklenici olarak görev alırken, yaklaşık 200 firmanın değeri ve katkısı olduğu bildirildi. Bu çok paydaşlı yapı, sistemin üretim ve tedarik zincirinde yerlilik oranını güçlendiriyor ve bakım, lojistik destek imkanlarını artırıyor.

Çok platformlu kullanım ve operasyonel esneklik:

ÇAKIR, satıhtan satıha ve havadan satıha kullanım kabiliyetine sahip olarak tasarlandı; hem kara hem deniz hedeflerine karşı görev yapabilecek konfigürasyonlar geliştirildi. Ayrıca füzenin, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek KARA ATMACA Silah Sisteminden de ateşlenebilecek olması, farklı harekât ihtiyaçlarına yönelik hassas ve derin vuruş yeteneklerinin tek bir sistem mimarisi içinde kullanımına olanak tanıyacak.

Bu çok platformlu yapı, birliklere hedefe göre esnek fırlatma seçenekleri sunarken ortak bir komuta kontrol ve hedefleme altyapısının kullanımını da kolaylaştıracak. Böylece operasyonel planlama ve lojistik açısından entegrasyon avantajı sağlanması hedefleniyor.

Haluk Görgün törende, projenin ordunun gereksinim duyduğunda güvenle kullanabileceği bir yetenek sunduğunu belirterek emeği geçen ROKETSAN çalışanları, SSB ekipleri, Kara Kuvvetleri ve alt yüklenicilere teşekkür etti ve sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte ÇAKIR projesi tedarik aşamasına geçmiş olup, entegrasyon ve envantere giriş süreçlerinin ilerleyen dönemlerde aşamalı olarak tamamlanması bekleniyor.

ÇAKIR Seyir Füzesi’nin tedariki için imzalar atıldı

ÇAKIR Seyir Füzesi’nin tedariki için imzalar atıldı

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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