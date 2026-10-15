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Kapadokya'da yapay zekâ için ortak vizyon arayışı başladı

Kapadokya'da düzenlenen 3. Ulusal Yapay Zekâ Buluşması iki gün sürecek; katılımcılar yapay zekânın ekonomik etkisi, veri güvenliği ve meslekleri ele alıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:42

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 15:43

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EDİTÖR: Taylan Polat

Kapadokya'da yapay zekâ için ortak vizyon arayışı başladı

Kapadokya'da iki günlük yapay zekâ buluşması başladı

Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Ulusal Yapay Zekâ Buluşması, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki fabrika yerleşkesinde başladı. Bilim insanları, kamu kurumları, iş dünyası temsilcileri, teknoloji liderleri ve öğrencilerin bir araya geldiği organizasyonda yapay zekânın ekonomik değere dönüştürülmesi, veri güvenliği ve mesleklerin geleceği ana gündem maddeleri olarak öne çıktı.

İki gün sürecek etkinlik kapsamında Türkiye'nin yapay zekâ potansiyeli, yeni teknolojilerin işletmelerde uygulanması ve güvenilir yapay zekâ uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Program boyunca hem politika hem de uygulama odaklı oturumlar ve örnek olay çalışmaları yer alıyor.

üniversite hedefi: eğitim, araştırma ve topluma hizmet:

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, buluşmanın kamu, özel sektör, üniversiteler ve öğrencileri bir araya getirerek Türkiye'nin yapay zekâ geleceğine yönelik ortak bir perspektif oluşturmayı amaçladığını vurguladı. Karasar, yapay zekânın eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında yaygınlaştırılmasının önemine değinerek veri güvenliği ve etik kullanımın öncelikli konular arasında bulunduğunu belirtti.

Etkinliğin sonunda gençlerin üretimlerinin de sergileneceği ve ortak öncelikleri ile sorun alanlarını içerecek bir beyanname yayımlanmasının planlandığını söyleyen Karasar, "Sorumluluk makineye devredilemez. Her teknolojiyi kullananın bir sorumlusu vardır ve bu sorumlu mutlaka insan olmalıdır" ifadelerini kullandı.

teknopark ve sektör iş birliği çalışmaları:

Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kaan Aktan, üniversitede bilişim alanında lisans ve önlisans düzeyinde 17 teknoloji programı bulunduğunu belirtti. Aktan, veri güvenliği, yapay zekâ, programlama ve otonom sistemler alanlarında sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Nevşehir Belediyesi ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Aktan, planlanan teknoparkın tarım teknolojileri, sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilirlik teknolojileri odaklı olmasının hedeflendiğini söyledi. Aktan ayrıca yapay zekânın işletmelerde yaygınlaşmasının önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

Kapadokya'da devam eden buluşma, yerel dinamiklerle ulusal politika tartışmalarını aynı platformda buluşturarak yapay zekânın hem teknik hem de toplumsal boyutlarını masaya yatırıyor.

mesleklerin dönüşümü ve etik öncelikler:

Kapadokya Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi Barış Karakullukçu, yapay zekâ çalışmalarının Anadolu'da da yaygınlaşması gerektiğini belirterek teknolojinin etik ve güvenli kullanımına dikkat çekti. Karakullukçu, Yapay Zekâ Eylem Planı'nın uygulanmasının somut örnekler üzerinden ele alınacağını, yapay zekânın meslekleri tamamen ortadan kaldırmak yerine çalışma biçimlerini dönüştüreceğini ifade etti.

Radyoloji gibi bazı alanlarda yapay zekâ kullanımının artsa da insanın teşhis, iletişim ve süreç yönetimindeki rolünün süreceği vurgulandı. Etkinlik, bu dönüşümün hem fırsatlarını hem de çözülmesi gereken etik ve güvenlik sorunlarını gündemde tutuyor.

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKAN VEKİLİ KAAN AKTAN (SOLDA), KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ...

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKAN VEKİLİ KAAN AKTAN (SOLDA), KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN ALİ KARASAR (ORTADA), KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULU ÜYESİ BARIŞ KARAKULLUKÇU (SAĞDA)

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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