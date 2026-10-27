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Çal belediye başkanından Şeniz Doğan için masumiyet karinesi vurgusu: adil süreç çağrısı

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, gözaltına alınan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a destek vererek hukuki sürecin adil yürütülmesini istedi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:50

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EDİTÖR: Elif Demir

Çal belediye başkanından Şeniz Doğan için masumiyet karinesi vurgusu: adil süreç çağrısı

Çal belediye başkanından destek mesajı

DENİZLİ (İHA) — Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve belediye çalışanlarının sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkanın açıklaması:

Ahmet Hakan paylaşımında, gözaltına alınanlara yönelik üzüntüsünü dile getirerek "Hukuk devletinin temel güvencelerinden biri masumiyet karinesidir" ifadesine vurgu yaptı. Hakan, soruşturma süreçlerinin eşitlik, tarafsızlık ve adil yargılanma ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini temenni etti ve yol arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Operasyonun ardından tepkiler:

Açıklamada, Merkezefendi belediyesi personelinin de gözaltına alınmasının takip edildiği belirtildi. Ahmet Hakan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda hem destek mesajı verdi hem de hukuki süreçlerin şeffaf ve adil olmasının önemine dikkat çekti.

DENİZLİ’NİN ÇAL BELEDİYE BAŞKANI AHMET HAKAN, GÖZALTINA ALINAN MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ...

DENİZLİ’NİN ÇAL BELEDİYE BAŞKANI AHMET HAKAN, GÖZALTINA ALINAN MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN’A "HUKUK DEVLETİNİN TEMEL GÜVENCELERİNDEN BİRİ MASUMİYET KARİNESİDİR" SÖZLERİYLE DESTEK VERDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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