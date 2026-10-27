Eğitimdeki ivmeyi savundu: muhalefet sahtecilere sahip çıkmakla suçlandı

Erzurum ziyareti ve gündem açıklaması:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum programı kapsamında önce esnaf ziyareti yaptı, ardından AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına konuştu. Tekin konuşmasında hem eğitim alanında yapılan yatırımları hem de muhalefete yönelik eleştirilerini ayrıntılı biçimde aktardı.

Bakan, 2002'den bu yana sürdürülen eğitim yatırımlarını, bütçedeki öncelik değişimini ve fiziki altyapıdaki gelişmeleri öne çıkararak Türkiye'nin 20 yıl içinde bir eğitim dönüşümü yaşadığını ifade etti. Tekin, 2027 bütçesi için devlet gelirlerinin yaklaşık yüzde 14'ünün eğitime ayrıldığını belirterek bunun önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

PISA ve uluslararası ölçümlerde elde edilen sonuçlar:

Tekin, son PISA sonuçlarına atıfta bulunarak bu yıl Bratislava'da açıklanan verilere göre Türkiye'nin 81 ülke arasında ilk 15'e girdiğini hatırlattı. Bakan, PISA Yönetim Kurulu Başkanı'nın kendisini kürsüye davet ettiğini aktararak bu başarının nasıl sağlandığını diğer ülkelere anlatma çağrısını vurguladı.

Ayrıca TIMSS sonuçlarına da değinen Tekin, Avrupa ülkeleri arasında Türkiye'nin ilk 5 içinde yer aldığı bilgisini paylaştı. UNDP raporuna işaret ederek ‘‘dünyada bütün sınıflarında internet erişimli akıllı tahta olan neredeyse tek ülke Türkiye’’ ifadesini hatırlattı ve teknoloji altyapısının yaygınlaştırıldığını belirtti.

Muhalefet eleştirisi ve adalet vurgusu:

Konuşmasının büyük bölümünü muhalefet eleştirisine ayıran Tekin, ‘‘Sahtekarlara, hırsızlara sahip çıkar bir muhalefetle karşı karşıyayız’’ ifadelerini kullandı. Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile muhalefet arasındaki farkı açıklarken Erdoğan’ın ‘‘babamın oğlu bile olsa hırsızlığı yapanın gereğini yaparım’’ sözünü hatırlattı ve muhalefetin suçlananlara sahip çıktığını ileri sürdü.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 1989'dan beri tanıdığını belirterek bu sürede hırsızlık veya yolsuzluğa göz yumulmadığını, gerekenin yapıldığını söyledi. Ayrıca ilgili bakanlıklar ve kurumların, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Devlet Denetleme Kurulu'nun konu üzerinde kapsamlı çalışma yürüttüğünü aktardı.

Tekin, dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu gündeminde de bu konunun yer aldığını belirterek, ‘‘Bu konuyu en ince ayrıntısına kadar ortaya koyacağız, suçlu kimse gereğini yapacağız’’ diyerek soruşturmanın takip edileceğini ve faillerin bulunup cezalandırılacağını ifade etti.

Son olarak Tekin, iktidara geldikleri 2002 vaadini hatırlatarak ‘‘milletin parasını çalan herkesten hesap soracağız’’ taahhüdünün devam ettiğini, bu tür şüphe ve iddiaların en kısa sürede tespit edilip gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti ve bunun teminatının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, AK PARTİ ERZURUM İL BAŞKANLIĞI’NDA BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.