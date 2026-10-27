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Nilhan Ayan: milletin ekmeğine göz dikenlerin partide yeri yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, Erzurum'da yaptığı konuşmada milletin ekmeğine göz dikenlerin ve ahlaksızlığın partiyle bağdaşmayacağını söyledi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:50

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EDİTÖR: Merve Çelik

Nilhan Ayan: milletin ekmeğine göz dikenlerin partide yeri yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan Erzurum il başkanlığında konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Erzurum'da AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşmasında parti içinde etik ve milletin çıkarlarının korunmasının önemine vurgu yaptı.

Etik ve siyaset anlayışı:

Ayan, AK Parti'nin büyük bir siyasi oluşum olduğunu belirterek son dönemde iddiadan imtihan olma sürecinin yaşandığını söyledi. Bu süreçte partinin ilkelerinden sapılmayacağını vurgulayan Ayan, Biz asla ahlaksızlığa ahlaklı demeyiz ifadeleriyle parti duruşunun net olduğunu aktardı.

Milletin çıkarının korunması:

Nilhan Ayan, konuşmasında milletin ekmeğini ve kamusal çıkarları hedef alan davranışlara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Ayan, Biz milletimizin ekmeğine göz dikeni bizden saymayız ve Kim ki harama göz dikiyorsa o bizden değildir sözleriyle bu anlayışı tekrarladı.

Ayan ayrıca, partide görev alanların sadece millete hizmet için bulunması gerektiğini vurguladı. Kişisel çıkarlar için hareket edenlerin partinin değerleriyle bağdaşmadığını belirterek bu tür tutumların kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Kendisiyle aynı görüşte olan vekiller ve bakanların tutumuna da değinen Ayan, Cumhurbaşkanımızın konudaki duruşunun çok net olduğunu belirtti. Bu liderlik sayesinde aynı yolda yürümekten ve dava arkadaşı olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Konuşmasını hemşehrilerine ve partililere teşekkür ederek tamamlayan Ayan, toplumsal sorumluluk ve etik hassasiyetin önemine yeniden dikkat çekti ve dinleyenlerden Allah razı olsun dileklerini iletti.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK POLİTİKALARI BAŞKANI NİLHAN AYAN, AK PARTİ...

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK POLİTİKALARI BAŞKANI NİLHAN AYAN, AK PARTİ ERZURUM İL BAŞKANLIĞI’NDA BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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