Dolar 49,7825 +0,02%
Euro 55,5535 -0,18%
Bist 11.151,03 -0,01%
Altın Gram 6.523,82 +0,93%
EUR/USD 1,1147 -0,29%
Brent Petrol 109,43 -1,18%
--°

Putin’in testi: İngiltere vatandaşları olası bir Rusya çatışmasına hazırlıklı olmalı

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Varşova'da yaptığı açıklamada vatandaşları NATO ile Rusya arasında çatışma senaryolarına hazırlıklı olmaya çağırdı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 17:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Putin’in testi: İngiltere vatandaşları olası bir Rusya çatışmasına hazırlıklı olmalı

Varşova'da ortak taahhüt ve uyarı:

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting ile Polonya Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz arasında Varşova'da yapılan görüşmelerin ardından iki ülke 3 yıllık savunma işbirliği anlaşması imzaladı. Görüşmeler hem başbaşa hem heyetlerarası oturumlarda ilerledi ve iki bakan daha sonra basına ortak açıklamalarda bulundu.

NATO ve Rusya ilişkisine ilişkin değerlendirme:

Streeting, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO’yu sınadığını ve kararlılığı ölçtüğünü belirterek, bu durumun ittifak üyeleri için ciddi bir sınav oluşturduğunu söyledi. Bakan, "Putin bizi test ediyor, kararlılığımızı ölçüyor" ifadelerini kullanarak Kremlin ile karşı karşıya gelindiğinde birlik mesajının önemine vurgu yaptı.

Streeting ayrıca, Birleşik Krallık vatandaşlarının NATO ve NATO üyesi devletlerin Rusya ile savaş halinde olabileceği senaryoya hazırlıklı olmaları gerektiğini bilmesi gerektiğini belirtti. NATO’nun savaş başlatmak istemeyen bir savunma ittifakı olduğunu, ancak tehdidin ancak caydırıcılıkla azaltılabileceğini ifade etti.

Polonya ile dayanışma ve Ukrayna desteği:

Ev sahibi bakan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, iki ülke ilişkilerinin daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu vurguladı. Kosiniak-Kamysz, hem İngiltere’nin hem de Polonya’nın, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna’ya verdikleri desteğin devam edeceğini söyledi ve bölgesel güvenlik konusundaki kararlılığı teyit etti.

Taraflar arasındaki anlaşma ve açıklamalar, NATO içindeki dayanışmanın ve caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik adımların devam edeceğine işaret ediyor. Bu çerçevede her iki ülke, olası tehditlere karşı birlikte hareket etme niyetini sürdürdüğünü açıkladı.

POLONYA&#039;NIN BAŞKENTİ VARŞOVA&#039;DA TEMASLARDA BULUNAN İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI WES STREETİNG, POLONYA...

POLONYA'NIN BAŞKENTİ VARŞOVA'DA TEMASLARDA BULUNAN İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI WES STREETİNG, POLONYA MİLLİ SAVUNMA BAKANI WLADYSLAW KOSİNİAK-KAMYSZ İLE BİRARAYA GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Merkezefendi'de yağmur altında Şeniz Doğan'a destek gösterisi
images

Merz'ten açık uyarı: Ukrayna olmadan barış veya güvenlik kararı alınamaz
images

valilikten kurumlara tasarruf ve önceliklendirme çağrısı
images

Eğitimdeki ivmeyi savundu: muhalefet sahtecilere sahip çıkmakla suçlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te sabah baskını: nitelikli yağma iddiasıyla 8 kişi yakalandı

Çambeyli'de ahşap ev alevleri itfaiyenin müdahalesiyle durduruldu

İnternet tuzağı: Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu

Ev sahibi Alanya'da gol şovu: Serenity Alanya Belediyespor son 16'da

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı