Putin’in testi: İngiltere vatandaşları olası bir Rusya çatışmasına hazırlıklı olmalı

Varşova'da ortak taahhüt ve uyarı:

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting ile Polonya Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz arasında Varşova'da yapılan görüşmelerin ardından iki ülke 3 yıllık savunma işbirliği anlaşması imzaladı. Görüşmeler hem başbaşa hem heyetlerarası oturumlarda ilerledi ve iki bakan daha sonra basına ortak açıklamalarda bulundu.

NATO ve Rusya ilişkisine ilişkin değerlendirme:

Streeting, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO’yu sınadığını ve kararlılığı ölçtüğünü belirterek, bu durumun ittifak üyeleri için ciddi bir sınav oluşturduğunu söyledi. Bakan, "Putin bizi test ediyor, kararlılığımızı ölçüyor" ifadelerini kullanarak Kremlin ile karşı karşıya gelindiğinde birlik mesajının önemine vurgu yaptı.

Streeting ayrıca, Birleşik Krallık vatandaşlarının NATO ve NATO üyesi devletlerin Rusya ile savaş halinde olabileceği senaryoya hazırlıklı olmaları gerektiğini bilmesi gerektiğini belirtti. NATO’nun savaş başlatmak istemeyen bir savunma ittifakı olduğunu, ancak tehdidin ancak caydırıcılıkla azaltılabileceğini ifade etti.

Polonya ile dayanışma ve Ukrayna desteği:

Ev sahibi bakan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, iki ülke ilişkilerinin daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu vurguladı. Kosiniak-Kamysz, hem İngiltere’nin hem de Polonya’nın, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna’ya verdikleri desteğin devam edeceğini söyledi ve bölgesel güvenlik konusundaki kararlılığı teyit etti.

Taraflar arasındaki anlaşma ve açıklamalar, NATO içindeki dayanışmanın ve caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik adımların devam edeceğine işaret ediyor. Bu çerçevede her iki ülke, olası tehditlere karşı birlikte hareket etme niyetini sürdürdüğünü açıkladı.

POLONYA'NIN BAŞKENTİ VARŞOVA'DA TEMASLARDA BULUNAN İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI WES STREETİNG, POLONYA MİLLİ SAVUNMA BAKANI WLADYSLAW KOSİNİAK-KAMYSZ İLE BİRARAYA GELDİ.