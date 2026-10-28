Çal tarihinden sofraya uzanan zenginliğini Antalya fuarında tanıtıyor

Denizli’nin Çal ilçesi, turizm ve tarımsal değerlerini daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla Uluslararası Antalya Turizm Fuarı’nda yer aldı. Çal Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve Kabalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle 26-28 Ekim tarihlerinde düzenlenen organizasyonda ilçenin öne çıkan unsurlarını ziyaretçilerle buluşturuyor.

Fuarda Çal standı:

Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan Çal standı, fuar katılımcılarının ilgisini çekti. Standda bölgenin doğal ve kültürel değerlerini tanıtan görseller ve yöresel ürün sunumlarına yer verildi; amaç, ilçenin turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası ölçekte görünür kılmak olarak açıklandı.

Tanıtım odakları:

Organizasyonda ön plana çıkan başlıklar arasında Çal’ın tarihi mirası, yerel kültürü, doğal peyzajı ve tarımsal üretimi bulunuyor. Stand, ziyaretçilere ilçenin gastronomik zenginlikleri ile doğa turizmi imkanlarını bir arada göstermeyi hedefliyor ve bölgenin turizm çeşitliliğinin altını çiziyor.

Başkan Hakan'ın açıklaması:

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, fuara katılımla ilgili olarak, 'Denizli Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde, Çal Belediyesi olarak Kabalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizle birlikte Uluslararası Antalya Turizm Fuarı’nda yerimizi aldık' ifadelerini kullandı. Hakan, ilçenin değerlerini tanıtma ve turizm potansiyelini geliştirme çalışmalarının süreceğini vurguladı.

Yetkililer, fuar katılımının ardından gelen taleplerin ve temasların değerlendirileceğini, Çal’ın tanıtımını güçlendirecek adımların atılmaya devam edeceğini bildirdi.

ÇAL BELEDİYESİ, DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE KATILDIĞI ULUSLARARASI ANTALYA TURİZM FUARI’NDA İLÇENİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL ZENGİNLİKLERİNİ TANITIYOR.