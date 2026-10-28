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Cumhuriyetin kokusu 81 ilin 103 endemik bitkisinin birleşiminden doğdu

Isparta Misparta Koku Müzesi'nde, Türkiye'nin 103 endemik bitkisinin karışımıyla Cumhuriyetin 103. yılına özel bir koku tasarlandı; sergi 15 gün açık olacak.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Cumhuriyetin kokusu 81 ilin 103 endemik bitkisinin birleşiminden doğdu

Cumhuriyetin kokusu 81 ilin 103 endemik bitkisinin birleşiminden doğdu

Isparta Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yılı anısına anlamlı bir projeye imza attı. Müze tarafından 81 ilin doğal mirasından derlenen 103 endemik bitkinin bileşiminden oluşturulan özel koku, "Cumhuriyetin Kokusu: 1923’den Bugüne" adlı sergiyle ilk kez tanıtıldı.

Sergi ve lansman:

Lansmana Isparta Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, Isparta Belediye Başkan Vekili Özler Erdoğan, belediye başkan yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı. Etkinlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türkülerin de seslendirildiği anlar yaşandı ve katılımcılara tasarlanan koku hediye edildi.

Tasarım süreci ve amaç:

Isparta Koku Müzesi ve Atölyesi Sorumlusu Meryem Karakurt, projenin Cumhuriyetin 103’üncü yılına özel olarak hazırlandığını belirtti. Karakurt, misafirlerin kokuyu deneyimleyebilmesi için sergiyi düzenlediklerini söyleyerek, "Cumhuriyetimizin 103’üncü yılı kokularla da hafızada kalsın istiyoruz" dedi ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Isparta Belediye Başkan Vekili Özler Erdoğan ise böyle bir çalışmayı müzede sergilemenin kendileri için onur olduğunu vurguladı ve destek verenlere şükranlarını iletti.

Proje, yerel bitki çeşitliliğini kültürel bir anlatımla buluşturarak Cumhuriyet’in anısına duyusal bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Hazırlanan koku, hem biyolojik çeşitlilik vurgusu hem de tarihsel bir hatırlatma rolü üstleniyor.

"Cumhuriyetin Kokusu: 1923’den Bugüne" sergisi, ziyaretçilere 15 gün boyunca açık olacak ve etkinlik süresince tasarımın arka planı, kullanılan bitkiler ve koku oluşturma sürecine dair bilgilendirici sunumlar yer alacak.

Bu çalışma, yerel üretim ve kültürel etkinliklerin birleştiği bir örnek olarak Isparta’da sürdürülecek benzer girişimlere zemin hazırlamayı hedefliyor.

MİSPARTA KOKU MÜZESİ VE ATÖLYESİ&#039;NDE CUMHURİYET&#039;İN KURULUŞUNUN 103&#039;ÜNCÜ YILINA ÖZEL 81 İLDE...

MİSPARTA KOKU MÜZESİ VE ATÖLYESİ'NDE CUMHURİYET'İN KURULUŞUNUN 103'ÜNCÜ YILINA ÖZEL 81 İLDE BULUNAN 103 ENDEMİK BİTKİNİN KARIŞIMIYLA "CUMHURİYET KOKUSU" TASARLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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