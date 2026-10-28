850 yıllık sır vadiye taşındı: 200 öğrenci miryokefalon için sahadaydı

Miryokefalon 850. yıldönümünde sahaya taşındı:

Denizli’nin Çivril ilçesinde, Anadolu’nun kaderini değiştiren savaşlardan biri olarak kabul edilen 1176 Miryokefalon Savaşı’nın 850. yıldönümünde beş üniversitenin tarih bölümlerinden yaklaşık 200 öğrenci ve akademisyen bir araya geldi. Etkinlik, savaşın yaşandığı düşünülen Kufi Çayı Cehennem Deresi mevkiinde düzenlenen ortak saha dersi formatında gerçekleşti.

Programın amacı, tarihsel olayları yalnızca kaynaklardan okumakla yetinmeyip, olayların meydana geldiği coğrafyada değerlendirerek saha verilerini tartışmak ve savaşın gerçek konumuna ilişkin bilimsel çalışmalardaki son gelişmeleri paylaşmaktı. Öğrenciler, yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş sonrası Cehennem Deresi'ne ulaşıp akademisyenlerden coğrafi ve tarihsel değerlendirmeler dinledi.

Kufi Vadisi neden öne çıkıyor:

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Balık, Miryokefalon Savaşı’nın kesin konumunun hâlâ tartışmalı olduğunu vurguladı. Balık, geçmişten bugüne savaşın gerçekleşmiş olabileceği 17 farklı yerin gündeme geldiğini ancak bunların birçoğunun bilimsel dayanaktan yoksun olduğunu belirtti ve şu değerlendirmeyi paylaştı: "Miryokefalon Savaşı’nın nerede yapıldığı konusunda kaynaklardaki belirsizlikler ve tutarsızlıklar nedeniyle kesin bir noktaya ulaşamıyoruz. Bugüne kadar savaşın gerçekleştiği düşünülen yerlerin sayısı 17’ye kadar çıktı. Ancak bu savaş 17 farklı yerde değil, yalnızca bir yerde yaşandı. Şu anda üç bölge ön planda bulunuyor. Bunlardan biri içinde bulunduğumuz Kufi Vadisi, diğeri Konya Bağırsak Deresi, üçüncüsü ise Isparta’daki Papa Geçidi olarak bilinen bölge".

Balık, ayrıca Bizans tarihçisi Niketas Khoniates’in tasvirlerinin Kufi Vadisi’nin coğrafi yapısıyla örtüştüğünü ve bunun bölgenin önemini artırdığını söyledi. Bununla birlikte arkeolojik kanıtların yokluğunda kesin sonuca ulaşmanın mümkün olmadığını; insan ve hayvan iskeleti gibi organik materyallerin bulunması ve bilimsel tarihlendirmenin belirleyici olacağını vurguladı.

Savaşın siyasi boyutu ve bilimsel gereklilikler:

Programın ikinci dersini veren İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülay Metin, 17 Eylül 1176 tarihli çatışmanın sadece askeri değil siyasi sonuçları bakımından da dönüm noktası olduğunu aktardı. Metin, savaşın Anadolu Selçuklu Devleti’nin güçlenmesindeki rolünü özetleyerek şunları söyledi: "1176 yılının baharında Bizans İmparatoru Manuel, Selçukluları Anadolu’dan çıkarmak amacıyla harekete geçti. Ancak 17 Eylül’de beklemediği ağır bir yenilgi aldı. Bu zafer, Anadolu’daki Selçuklu hâkimiyetinin güçlenmesinde önemli bir aşama oldu".

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Kaya ise vadinin dar geçitleri, uçurumları ve su kaynakları gibi özelliklerinin tarihi kaynaklardaki savaş koşullarıyla uyumlu olduğunu belirterek yürütülen yüzey araştırmalarının sürdüğünü söyledi. Kaya, "Atalarımızın 850 yıl önce nasıl bir askeri strateji izlediğini, hangi coğrafi şartlarda mücadele ettiğini bu alanda değerlendirebiliyoruz. Ancak savaşın burada gerçekleştiğini bilimsel olarak ortaya koymak için somut bulgulara ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Üniversiteler arası işbirliği ve saha eğitiminin katkısı:

Ortak ders programına Pamukkale Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi katıldı. Uşak Üniversitesi’nden Ramazan Altınay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ramazan Kemal Haykıran ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Firdevs Özen gibi akademisyenler öğrencilerle saha üzerinde buluştu.

Akademisyenler, coğrafi tasvirlerin yerinde incelenmesinin öğrencilerin analitik yeteneklerini güçlendirdiğini, yazılı kaynaklardaki betimlemelerin sahadaki gözlemlerle karşılaştırılmasının askeri hareketlerin ve stratejilerin daha iyi anlaşılmasını sağladığını belirtti. Program sonunda öğrenciler akademisyenlere Miryokefalon Savaşı’nın yeri ve sonuçları hakkında sorular yöneltti ve Cehennem Deresi mevkiinde detaylı incelemelerde bulundu.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİ, MİRYOKEFALON SAVAŞI’NIN 850. YILDÖNÜMÜNDE TARİHİ BİR AKADEMİK BULUŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. 5 ÜNİVERSİTEDEN YAKLAŞIK 200 TARİH ÖĞRENCİSİ, SAVAŞIN YAŞANDIĞI DÜŞÜNÜLEN KUFİ ÇAYI CEHENNEM DERESİ MEVKİİNDE ORTAK DERS İŞLEYEREK, SAVAŞIN GERÇEK YERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİLİMSEL ÇALIŞMALARDAKİ SON GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ.