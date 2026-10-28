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Cumhuriyetin kokusu Isparta'da 81 ilin 103 endemik bitkisinden tasarlandı

Isparta'daki Misparta Koku Müzesi, Cumhuriyetin 103. yılı anısına 81 ilde yetişen 103 endemik bitkinin harmanından oluşan 'Cumhuriyetin Kokusu'nu ziyaretçilere sundu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Cumhuriyetin kokusu Isparta'da 81 ilin 103 endemik bitkisinden tasarlandı

Sergi ve lansman:

Isparta Belediyesi'ne bağlı Misparta Koku Müzesi ve Atölyesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yılı anısına özgün bir koku tasarımı gerçekleştirildi. Tasarımda 81 ilde bulunan 103 endemik bitki kullanılarak hazırlanan aroma, 'Cumhuriyetin Kokusu: 1923’den Bugüne' adlı sergiyle ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.

Lansman törenine Isparta Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, Isparta Belediye Başkan Vekili Özler Erdoğan, belediye başkan yardımcıları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. Tören sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türküler de seslendirildi ve katılımcılara tasarlanan koku hediye edildi.

Tasarım süreci ve amaç:

Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi sorumlusu Meryem Karakurt, çalışmanın Cumhuriyetin 103. yılına özel olduğunu ve Türkiye’nin 103 endemik türünden oluşan bir karışım hazırlandığını belirtti. Karakurt, sergi alanının misafirlerin kokuyu doğrudan deneyimleyebilmesi için düzenlendiğini, projenin amacının Cumhuriyetin hafızasını kokularla da canlı tutmak olduğunu söyledi. Karakurt ayrıca Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile projeye destek veren ekiplere teşekkür etti.

Ziyaretçi deneyimi ve sergi bilgileri:

Mispartanın sunduğu sergi, ziyaretçilere hem kokuyu deneyimleme hem de Cumhuriyet tarihine duyusal bir bağ kurma imkânı sunuyor. Lansmanda kokuyu deneyimleyen davetliler tasarımı duyumsama fırsatı buldu; müze yetkilileri serginin duyusal anlatım ve bilgilendirici panellerle desteklendiğini aktardı. Sergi 15 gün süreyle ziyaretçilere açık olacak.

Projede kullanılan sayıların ve bitkilerin simgesel değeri üzerinde durularak, koku tasarımının hem yerel bitki çeşitliliğine dikkat çektiği hem de Cumhuriyetin kolektif hafızasını duyusal bir düzeyde yeniden canlandırmayı hedeflediği vurgulandı. Belediye yetkilileri ve müze ekibi, benzer duyusal çalışmaların sürdürülebilir kültür ve turizm etkinlikleri içinde önem taşıdığını belirtti.

81 ildeki 103 endemik bitki türünden cumhuriyet kokusu tasarlandı

81 ildeki 103 endemik bitki türünden cumhuriyet kokusu tasarlandı

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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