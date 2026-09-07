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Çaldıran'da ot yığını yangını kontrol altına alındı; yaklaşık 2 bin bağ ot zarar gördü

Van'ın Çaldıran ilçesinde Musa Kumaş'a ait ot yığınında çıkan yangın, itfaiyenin 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü; yaklaşık 2 bin bağ ot zarar gördü.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çaldıran'da ot yığını yangını kontrol altına alındı; yaklaşık 2 bin bağ ot zarar gördü

Çaldıran'da ot yığını yangını

Van'ın Çaldıran ilçesi Takindere Mahallesi'nde Musa Kumaş'a ait bir ot yığınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Müdahale detayları:

Yangına müdahale eden ekipler arasında Çaldıran ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği personeli yer aldı. Olay yerine sevk edilen araç ve ekipmanlar arasında 2 itfaiye aracı, 1 su tankeri ve 1 kepçe bulunuyordu. Ekiplerin yaklaşık 30 ton su kullanarak yürüttüğü çalışmalar, yangının yakınlardaki konutlara sıçramasını engelledi.

Hasar ve soruşturma:

İtfaiyenin yaklaşık 5 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü; ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 bin bağ ot yandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı.

VAN&#039;IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE ÇIKAN OT YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

VAN'IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE ÇIKAN OT YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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