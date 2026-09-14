Dolar 48,6061 +0,11%
Euro 56,1571 -0,29%
Bist 14.242,00 -1,56%
Altın Gram 6.760,33 -1,88%
EUR/USD 1,1545 -0,48%
Brent Petrol 107,37 +2,64%
--°

çameli'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı törenle başladı

Çameli'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı Atatürk İlkokulu'ndaki törenle başladı; protokol ilk zili çaldı ve 1. sınıflar üst sınıflardan hediyeler aldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

çameli'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı törenle başladı

Çameli'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı törenle başladı

Denizli'nin Çameli ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törenle resmen açıldı. Törene Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Uzun, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Uzun bir yaz tatilinin ardından okullarına dönen öğrencilerde heyecan ve coşku hissedildi.

törenin akışı:

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından açılış konuşmaları yapıldı; yetkililer yeni eğitim yılının hayırlı olması dileklerini iletti. Öğrenciler tarafından seslendirilen şiirler ve hazırlanan gösteriler törene renk kattı. Etkinlikler, okul toplumunun bir araya geldiği ve yılın ilk günündeki dinamizmi hissettiren anlara sahne oldu.

miniklere sürpriz:

Törende en duygusal anlar, eğitim hayatına ilk kez adım atan 1. sınıf öğrencileri için gerçekleşen hoş geldiniz etkinliğinde yaşandı. Üst sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan kardeşlerine hazırladıkları sürpriz hediyeleri takdim etti; miniklerin mutluluğu salonda duygulu anlar oluşturdu. Şiirlerin okunması ve hediye takdiminin ardından program sona erdi.

Törenin sonunda Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Uzun birlikte ilk ders zilini çalarak 2026-2027 eğitim öğretim yılını resmen başlattı.

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK DERS ZİLİ, ATATÜRK İLKOKULU’NDA...

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK DERS ZİLİ, ATATÜRK İLKOKULU’NDA DÜZENLENEN TÖRENLE ÇALDI. İLÇE PROTOKOLÜNÜN KATILDIĞI TÖRENDE, OKULA İLK KEZ BAŞLAYAN 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNE ÜST SINIF ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN HOŞ GELDİNİZ HEDİYELERİ VERİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yola çıkmadan önce bagajınızı gözden geçirin: 2026'da zorunlu ekipmanlar arttı
images

Muğla'da ders zili çaldı: 162 bin 882 öğrenci yeni döneme başladı
images

Burdur'da çalan ilk zil: 41 bin 943 öğrenciyle yeni eğitim yılı başladı
images

Yüreğir başkan vekili Tarık Özünal minik yürekler kreşi'nde yeni eğitim yılı hey...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yahodyn'de tren vuruldu; Johnson'un geçtiği hat hedef alınmış olabilir

Uçurtmalar göğe umut taşıdı: ESOGÜ'den Gazze'deki çocuklara destek

Tarladan tezgaha: Safibey’de aracısız satışın işi kolaylaştıran modeli

Sarıgöl çiftçisi üzümden cevizli sucukla gelir arıyor

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi