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Çameli'de gastronomi şöleni: unutulan lezzetler kuzine sobalarında hayat buluyor

Çameli'de 8 kasımda düzenlenecek Gastronomi Şöleni, 60 yaş üstü kadınların geleneksel kuzine sobalarında yöresel tatları canlandırmasını amaçlıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 18:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Çameli'de gastronomi şöleni: unutulan lezzetler kuzine sobalarında hayat buluyor

çameli’de geleneksel mutfak kültürü merkezi olacak

Denizli’nin sakin şehir unvanına sahip ilçesi Çameli, yöresel mutfak mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 8 Kasım Pazar günü Elmalı Mahallesi’nde düzenlenecek Gastronomi Şölenine ev sahipliği yapacak. Etkinlik, mahallede yaşayan halkın unutulmaya yüz tutmuş tariflerini ve pişirme tekniklerini görünür kılmayı hedefliyor.

etkinliğin içeriği:

Şölen, Elmalı Mahallesi Sosyal Tesislerinde saat 12.00de başlayacak. Etkinlik kapsamında mahallede yaşayan 60 yaş ve üzeri kadınlar, geçmişten günümüze aktarılan yemekleri geleneksel kuzine sobalarında hazırlayacak. Bu uygulama, hem tariflerin hem de pişirme yöntemlerinin canlı bir şekilde gösterilmesini sağlayacak; ziyaretçiler malzeme temelli anlatımlar, pişirme ipuçları ve tadım fırsatlarına erişebilecek.

katılımcılar ve amaç:

Şölene Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesinden Prof. Dr. Serkan Bertan, gastronomi bölümü öğrencileri, Fethiye Turizm Okulu öğrencileri, Fethiye Aşçılar Derneği üyeleri ve tanınmış aşçılar ile protokol üyeleri ve davetliler katılacak. Organizasyon, Çameli’nin kültürel mirasını görünür kılmayı, yerel ekonomiye katkı sağlamayı ve genç nesillerin yöresel mutfağa ilgisini artırmayı amaçlıyor.

Etkinlik açık olarak düzenlenecek ve tüm vatandaşlar davet edildi. Yerel lezzetlerin kaybolmasını önlemeye yönelik bu tür organizasyonlar, bölge kimliğinin korunması ve gastronomi turizminin desteklenmesi açısından önem taşıyor.

DENİZLİ’NİN SAKİN ŞEHİR UNVANINA SAHİP İLÇESİ ÇAMELİ’DE, YÖRESEL MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK VE...

DENİZLİ’NİN SAKİN ŞEHİR UNVANINA SAHİP İLÇESİ ÇAMELİ’DE, YÖRESEL MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK VE GELECEK NESİLLERE AKTARMAK AMACIYLA "ÇAMELİ GASTRONOMİ ŞÖLENİ" DÜZENLENECEK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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