Denizli yeni döneme 520 yataklı devlet hastanesiyle giriyor

açılış töreni ve tarih:

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu katılımıyla gerçekleştirilecek açılış, 6 Kasım 2026 Cuma günü yapılacak. Törenin ardından Denizli Devlet Hastanesi hizmete alınarak hasta kabulüne başlayacak.

hastanenin kapasite ve birimleri:

Yeni tesis, toplam 520 yatak kapasitesiyle yapılandırıldı. Bu kapsamda 110 yoğun bakım yatağı kritik hasta bakımı için ayrıldı. Ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri için 92 poliklinik odası bulunurken, cerrahi müdahalelere imkan veren 14 ameliyathane ile kapsamlı girişimler planlanıyor. Hastanenin otoparkı, 391 araç kapasitesiyle hasta ve ziyaretçilere ulaşım kolaylığı sağlayacak.

hizmet ve donanım:

Denizli Devlet Hastanesi, modern sağlık altyapısı ve donanımıyla tasarlandı; bu sayede farklı branşlarda tanı, tedavi ve cerrahi hizmetlerin eş zamanlı yürütülmesi hedefleniyor. Kurumun fiziksel kapasitesi ile tıbbi donanımı bir arada sunması, kompleks vakalara yanıt verme kapasitesini artıracak.

bölgeye etkisi:

Hastanenin hizmete girmesi, yalnızca Denizli merkezde değil çevre yerleşim yerlerinde de sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirecek. Yeni kapasite, bölgedeki sağlık tesisleri üzerindeki yükü hafifletmeye ve acil, yoğun bakım ile ameliyat gereksinimlerine daha hızlı yanıt verilmesine katkı sağlayacak. Genel olarak tesis, Denizli'nin sağlık altyapısında önemli bir tamamlayıcı rol üstlenecek.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU, DENİZLİ’NİN SAĞLIK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK DENİZLİ DEVLET HASTANESİ’NİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILACAK.