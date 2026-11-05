Kars'ta akşamı beyaza çeviren kar, çobanları arazide sınadı

Kars'ta akşam saatlerinde aniden bastıran kar hayatı etkiledi

Kars'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede arazileri beyaza bürüdü. Dağlık alanlar, meralar ve kırsal bölgelerde örtü hızla oluşurken, aniden bastıran yağış çevrede görüş mesafesini azalttı ve hareketi güçleştirdi.

Çobanların zorlu mücadelesi:

Arazide küçükbaş hayvanlarını otlatan çobanlar, aniden değişen hava koşullarına hazırlıksız yakalandı. Sürülerini korumak ve güvenli bölgelere yönlendirmek için yoğun çaba harayan çobanlar, kar yağışının etkisini artırdığı arazide hayvanları bir arada tutup köylere doğru hareket etti. Görüşün düşmesi ve zeminin kayganlaşması, özellikle yüksek rakımlı meralarda işleri daha da zorlaştırdı.

Kırsalda kış manzaraları ve etkileri:

Bölgedeki yağış, kırsal alanlarda kısa süre içinde kış görünümünü getirdi; meralar ve dağ etekleri beyazla kaplandı. Çobanların sürüleri güvenli alanlara ulaştırmak için verdiği mücadele, hem bölge halkının tedbirlerini gözden geçirmesine hem de kış öncesi hazırlıkların önemine dikkat çekti. Kent merkezinde de yüksek kesimlerde kar aralıklı olarak etkisini sürdürdü.

Genel gözlemler, aniden gelişen havanın yerel tarım ve hayvancılığı doğrudan etkilediğini gösterdi. Yerel halkın ve çobanların, benzer durumlara karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguladığı belirtildi.

Kars’ta kar yağışı etkili oldu, çobanlar sürüleriyle birlikte kara hazırlıksız yakalandı