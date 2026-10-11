Cami imamının ihbarı depoda çıkan yangının yayılmasını engelledi

olay yeri:

Antalya'nın Kepez ilçesinde bugün saat 10.00 sıralarında bir iş yerinde yangın çıktı. Olay, Altınova Sinan Mahallesi Şen Sokak'ta bulunan ve bir su firmasına ait olan deponun büro olarak kullanılan prefabrik bölümünde başladı. Depo içinde plastik damacana ve çeşitli malzemelerin bulunduğu belirtildi.

yangının çıkışı ve ihbar:

Sabah saatlerinde depodan dumanların yükseldiğini fark eden cami imamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yetkilileri haberdar etti. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve hasar:

Olay yerine kısa sürede ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve çevredeki diğer depolara sıçramadan söndürüldü. Ancak depo içerisindeki büro olarak kullanılan prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin de güvenlik amacıyla olay yerinde hazır bulunduğu, yangının çıkış nedeni ve hasara ilişkin değerlendirmelerin yetkililerce sürdüğü bildirildi.

KEPEZ'DE BİR DEPONUN BÜRO OLARAK KULLANILAN PREFABRİK BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİ İLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.