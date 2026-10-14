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Camiler ve kurslarda güvenlik için ilkyardım çantası ve yangın tüpü desteği

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1001 Hayır Şartı ile Kütahya ve Afyonkarahisar’daki cami ve kurslara 60 ilkyardım çantası ve 52 yangın tüpü teslim etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Camiler ve kurslarda güvenlik için ilkyardım çantası ve yangın tüpü desteği

Kapsam ve amaç:

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, camiler ve Kur’an kurslarının güvenlik donanımı güçlendirildi. Çalışma, 1001 Hayır Şartı çerçevesinde yürütüldü ve temin edilen malzemeler Kütahya ile Afyonkarahisar’daki ilgili ibadet mekânlarına teslim edildi.

sağlanan malzemeler ve kaynakları:

Bu kapsamda 60 ilkyardım çantası ile 52 yangın söndürme tüpü temin edildi ve dağıtımı gerçekleştirildi. Malzemeler, Dayızâde Hacı Mustafa Ağa Bin Hacı Ali Vakfı ile Keykavüs İbni Sultan Keyhusrev İbni Sultan Kılıçarslan Vakfı’nın hayır şartları doğrultusunda sağlandı.

beklenen etkiler ve vakıf geleneği:

Yapılan teslimatla ibadet mekânlarında güvenliğin artırılması ve din görevlilerinin görevlerini daha güvenli şartlarda sürdürebilmelerine katkı sağlanması hedefleniyor. Yetkililer, camilerin yalnızca ibadet edilen yerler olmadığını, aynı zamanda toplumsal birlik ve dayanışmanın güçlendiği merkezler olduğunu vurguladı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vakıfların hayır şartlarını yerine getirerek iyiliği çoğaltmaya ve vakıf medeniyetinin hayır mirasını gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Gerçekleştirilen bu uygulama, asırlık hayır şartlarının günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yaşatılmasına örnek teşkil ediyor.

CAMİLER VE KUR’AN KURSLARI İÇİN GÜVENLİK MALZEMESİ DESTEĞİ

CAMİLER VE KUR’AN KURSLARI İÇİN GÜVENLİK MALZEMESİ DESTEĞİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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