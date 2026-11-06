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Çamura saplanan araç izini verdi: zanlı Seyitgazi'de yakalandı

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi silahla öldürmekle aranan Arif Sefa Ö., Eskişehir Seyitgazi'de çamura saplanan aracın izinden dronlu operasyonla yakalandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çamura saplanan araç izini verdi: zanlı Seyitgazi'de yakalandı

Yakalanma anı görüntülendi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonun yakalanma anları, polis kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Afyonkarahisar'da 8 kişiyi silahla öldürmekle aranan Arif Sefa Ö.'nün yakalandığı anlar yer alıyor.

Araç ve ele geçirilenler:

Şüphelinin gasp ettiği kırmızı renkli araç, kırsal alanın çamurlu zeminde saplanmış halde bulundu. Araçta yapılan aramada mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonun seyri:

Dron destekli arama çalışmaları sonucu bölge tarandı ve polis ekipleri uzun süren takip sonrası şüpheliyi yakaladı. Operasyonu, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği yürüttü.

Olayda kullanılan araç ve ele geçirilen mühimmatın bulunması, arama çalışmalarına hız kazandırdı. Kırsal arazideki çamurlu zemin ekiplerin çalışmasını zorlaştırsa da dron ve koordineli ekip çalışması ile zanlının izine ulaşıldı.

Yakalama anlarının görüntülerinin güvenlik soruşturmasının parçası olarak kayıt altına alındığı, adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Katil zanlısının yakalanma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Katil zanlısının yakalanma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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