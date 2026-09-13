Çanakçı'da asırlık 'sulu' düğün geleneği damat ve sağdıcı şaşırttı

Çanakçı köyünde geleneksel 'sulu' düğün ritüeli sürüyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Çanakçı köyünde, asırlardır uygulanan düğün adetlerinden biri olan damadı suya basma ritüeli günümüzde de devam ediyor. Köyün tarihî çeşmesinde gerçekleştirilen uygulama, damat ve sağdıç için hem eğlenceli hem de unutulmaz bir düğün anısı oluşturuyor.

Ritüelin uygulama biçimi:

Günün erken saatlerinde damat ile sağdıç köy sakinleri tarafından evlerinden alınarak çeşmeye getiriliyor ve yalağa sokuluyor. Burada önce iyice ıslatılan damadın ve sağdıcın üzerine yumurta ve toprak atılıyor. Kirlenen kişiler yeniden yalağa sokularak bu kez temiz suyla yıkanıyor; bütün bu süreç köy halkı tarafından yerine getiriliyor ve hep birlikte izleniyor.

Konvoydan düğün evine uzanan süreç:

Damatlardan Tolga Açıkalın ile gelin Merve Durmuşoğlu çiftinin düğününde de aynı usul uygulandı. Damat Tolga Açıkalın ve sağdıç Samet Güleç, arkadaşları tarafından evlerinden alınarak çeşmeye götürüldü; suya basılıp yumurta ve toprakla ıslatıldıktan sonra yıkanarak düğün hazırlıklarına devam ettiler.

Tolga Açıkalın uygulamanın kendisi için kalıcı bir anı olduğunu belirterek, "Arkadaşlar, akrabalar ve komşular konvoy halinde traktörler ve araçlarla düğünümüze katılım sağlıyorlar. Damat gezmesi olarak adlandırdığımız şekilde konvoy halinde köyü geziyoruz. Sonrasında bizim tarihi çeşmemizde düğüne gelenler bizi suya basıyor. En sonda da köy evimizde kıyafetlerimizi giyerek düğünümüze başlıyoruz" dedi.

Üç günlük düğün geleneği:

Düğün kahyası Teyfik Kuzu ise köydeki törenlerin kapsamını anlattı. Kuzu, "Bizim düğünümüz 3 gün sürer. Akşam köylüler toplanır düğün evinde yonca gönderilir. Davetiye salınır hayırlı işimiz düğünümüz var diye. Perşembe sabahı sabah namazıyla birlikte bayrağımız göndere çekilir. Ertesi gün cuma günü sabahleyin köyün gençleri toplanır. Eskiden olduğu gibi traktörümüz, arabamız davul zurna eşliğinde köy gezilerek tarihî taş çeşmemize gelinir. İhtiyarlar düğün evindeyken köyün gençleri damat ve sağdıcı suya atarlar. Sonrasında köy evimizde kıyafetler giyilerek tekrar konvoyla düğün evine gidilir. Düğün evinde dua edilerek düğün gezdirmemiz tamamlanır. Düğün başladıktan sonra köyümüz ve çevre köylerden düğüne katılım sağlanır. Cuma namazından sonra düğün yemeğimiz başlayarak pazar akşama kadar devam eder" şeklinde konuştu.

Çanakçı'daki bu gelenek, köyü bir araya getiren sosyokültürel bir ritüel olarak korunurken, damat ve sağdıç için de törenin en konuşulan, hafızalarda kalan bölümlerinden biri olmaya devam ediyor.

SİVAS’IN ŞARKIŞLA İLÇESİNE BAĞLI ÇANAKÇI KÖYÜNDE, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAŞATILAN DÜĞÜN GELENEKLERİ BUGÜN DE DEVAM ETTİRİLİYOR.