silopi köylerinde halkın taleplerini dinleyen milletvekili

Arslan Tatar'ın Silopi köy ziyaretleri:

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve beraberindeki heyet, Silopi ilçesine bağlı Yeşilyurt, Ceylan ve Mahmutlu köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretler sırasında köy sakinleriyle sohbet eden Tatar, yerinde dinleme yaklaşımıyla halkın öncelikli taleplerini ve yaşadıkları sorunları not aldı.

Vatandaş talepleri ve görüşmeler:

Köy ziyaretlerinde konuşulanlar, öncelikle günlük yaşamı ve bölgesel ihtiyaçları odağına aldı. Tatar, vatandaşların dile getirdiği talepleri dikkatle dinleyerek not düştü ve ilgili kurumlarla koordinasyon yoluyla çözümler üretilmesinin önemine vurgu yaptı. Heyet ziyaretleri süresince köy halkının beklentileri ve önerileri yerinde değerlendirildi.

Güvenlik, hizmetler ve bölgeye katkılar:

Tatar, ziyaretlerde bölgede son dönemde güçlenen huzur ve kardeşlik ortamına dikkat çekti. Bu çerçevede yürütülen çalışmaların etkilerini değerlendirirken Terörsüz Türkiye vizyonu kapsamında hayata geçirilen hizmet ve eserlerin Şırnak ve çevresine sağladığı katkılara işaret etti. Siyasi çalışmanın temel amacının vatandaşların sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek olduğunu belirten Tatar, bölgenin kalkınması ile vatandaşların refahının artırılmasının öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Ziyaretleri değerlendiren milletvekili, birlik ve beraberlik ortamının daha da güçlendirilmesi için saha temaslarını sürdüreceklerini ifade etti. Heyetin köy gezileri, yerel taleplerin meclis ve yetkili kurumlara taşınması açısından takip edilecek adımlar için zemin oluşturdu.

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, SİLOPİ İLÇESİNDE KÖYLERİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. YEŞİLYURT, CEYLAN VE MAHMUTLU KÖYLERİNDE VATANDAŞLARIN TALEP VE SORUNLARINI DİNLEYEN TATAR, BÖLGEDE GÜÇLENEN HUZUR VE KARDEŞLİK ORTAMINA DİKKAT ÇEKEREK “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” VİZYONU KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN BÖLGEYE KATKILARINI DEĞERLENDİRDİ.