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Soba kovasındaki macera kısa sürdü: yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Osmaniye Akyar Mahallesi 25008 Sokak'ta soba kovasının ağzına sıkışan yavru kedi, itfaiyenin demir makasla müdahalesiyle yara almadan sahibine teslim edildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Soba kovasındaki macera kısa sürdü: yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Osmaniye merkez Akyar Mahallesi 25008 Sokak'ta bir soba kovasının ağzına sıkışmış yavru kedi, sahibi tarafından fark edildi. Durumu bildiren kişi üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

itfaiyenin müdahalesi:

Ekipler, kediyi bulunduğu yerden zarar görmeden çıkarmak için demir makası kullandı ve soba kovasının ağzını dikkatlice kesti. Müdahale sırasında mümkün olan en az müdahaleyle çalışılarak kedinin korunmasına öncelik verildi.

kediye ulaşıldı ve teslim edildi:

Kısa süren operasyon sonucunda yavru kedi herhangi bir yara almadan kurtarıldı. Kurtarılan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kontrol edildikten sonra sahibine teslim edildi ve olay sonlandırıldı.

OSMANİYE’DE SOBA KOVASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI

OSMANİYE’DE SOBA KOVASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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