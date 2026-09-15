Çanakkale'de hafta süren huzur uygulaması 15 şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlandı

uygulamanın genel görünümü:

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-14 Eylül tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde kapsamlı huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalar kapsamında emniyet birimleri, kamu düzeni ve trafik güvenliğini sağlamak üzere yoğun denetimler yaptı.

denetim ve yakalamalar:

Gerçekleştirilen kontrollerde 11.364 şahıs ve 3.022 araç sorgulandı. Trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik olarak 760 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Aranma kaydı bulunan 12 kişi yakalanırken, bu şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Toplam adli süreç kapsamında 73 şüpheli hakkında işlem başlatıldı; bunlardan 9 şüpheli de mahkeme kararıyla tutuklandı. Tüm tutuklamalar dikkate alındığında operasyon sonunda 15 şüpheli cezaevine gönderildi.

ele geçirilenler ve idari işlemler:

Yapılan aramalarda 61 gram narkotik madde, 2 kök kenevir bitkisi, 149 adet uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 80.617 Türk Lirası nakit para da alıkonuldu. Güvenliği tehdit edebilecek unsurlar kapsamında ayrıca kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 333 adet fişek bulundu.

Kamu huzurunu bozacak davranışlarda bulunan 90 şüpheli hakkında ise Kabahatler Kanunu hükümlerine göre idari yaptırım uygulandı. Emniyet yetkilileri, gerçekleştirilen uygulamaların bölgedeki asayişin korunmasına katkı sağladığını belirtti.

ÇANAKKALE’DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMALARINDA 15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.