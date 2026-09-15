Dolar 48,6348 +0,02%
Euro 56,1641 +0,04%
Bist 13.968,78 -1,88%
Altın Gram 6.746,50 -0,86%
EUR/USD 1,1542 -0,13%
Brent Petrol 102,29 +1,29%
--°

Çanakkale'de hafta süren huzur uygulaması 15 şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün 7-14 Eylül huzur uygulamalarında 11.364 kişi ve 3.022 araç kontrol edildi; aramalarda uyuşturucu, silah ve 15 tutuklama yapıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Çanakkale'de hafta süren huzur uygulaması 15 şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlandı

uygulamanın genel görünümü:

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-14 Eylül tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde kapsamlı huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalar kapsamında emniyet birimleri, kamu düzeni ve trafik güvenliğini sağlamak üzere yoğun denetimler yaptı.

denetim ve yakalamalar:

Gerçekleştirilen kontrollerde 11.364 şahıs ve 3.022 araç sorgulandı. Trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik olarak 760 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Aranma kaydı bulunan 12 kişi yakalanırken, bu şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Toplam adli süreç kapsamında 73 şüpheli hakkında işlem başlatıldı; bunlardan 9 şüpheli de mahkeme kararıyla tutuklandı. Tüm tutuklamalar dikkate alındığında operasyon sonunda 15 şüpheli cezaevine gönderildi.

ele geçirilenler ve idari işlemler:

Yapılan aramalarda 61 gram narkotik madde, 2 kök kenevir bitkisi, 149 adet uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 80.617 Türk Lirası nakit para da alıkonuldu. Güvenliği tehdit edebilecek unsurlar kapsamında ayrıca kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 333 adet fişek bulundu.

Kamu huzurunu bozacak davranışlarda bulunan 90 şüpheli hakkında ise Kabahatler Kanunu hükümlerine göre idari yaptırım uygulandı. Emniyet yetkilileri, gerçekleştirilen uygulamaların bölgedeki asayişin korunmasına katkı sağladığını belirtti.

ÇANAKKALE’DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMALARINDA 15 ŞÜPHELİ...

ÇANAKKALE’DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMALARINDA 15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aile tartışması cinayetle bitti: genç sanık hakim karşısında
images

Sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ayaz son yolculuğuna u...
images

adıyaman'da zincirleme kaza: iki çocuk yaralandı
images

Havza'da anız alevleri kontrol altına alındı, ormanlık alan korundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya suyu için sektörler arası eylem planı hazırlanıyor

Sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ayaz son yolculuğuna uğurlandı

Aile tartışması cinayetle bitti: genç sanık hakim karşısında

Çameli Elmalı yolunda kapsamlı yenileme: güvenli ulaşım hedefi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi