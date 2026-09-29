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Çanakkale'de hastanelerin afet müdahale kapasitesi eğitimle güçlendirildi

Çanakkale'de UMKE kapsamında düzenlenen HAP eğitimi, teorik ve uygulamalı çalışmalarla hastanelerin afet müdahale ve koordinasyon kapasitesini güçlendirdi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Çanakkale'de hastanelerin afet müdahale kapasitesi eğitimle güçlendirildi

eğitimin amacı ve kapsamı

Çanakkale'de, UMKE Temel Faaliyetleri çerçevesinde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim; hastanelerin afet ve acil durumlara karşı etkin müdahale kapasitesini artırmayı, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürmesini sağlamayı, görev ve sorumlulukların doğru uygulanmasını temin etmeyi ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmeyi hedefledi.

teorik ve uygulamalı çalışmalar:

Eğitim süresince katılımcılarla birlikte teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı çalışmalar yapıldı. Program, sağlık kurumlarındaki görev dağılımının netleştirilmesine ve müdahale süreçlerinin sahada uyumlu şekilde işletilebilmesine odaklandı.

resmi açıklama:

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda "Afetlere karşı hazırlıklı, koordineli ve güçlü bir sağlık sistemi için eğitim ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitime katkı sağlayan eğitmenlerimize ve katılım sağlayan tüm personelimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Açıklama, bölgedeki sağlık hazırlık ve koordinasyon çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

ÇANAKKALE’DE, UMKE TEMEL FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI (HAP) EĞİTİMİ...

ÇANAKKALE’DE, UMKE TEMEL FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI (HAP) EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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