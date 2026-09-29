Öğrenciler atık yağları sabuna dönüştürerek çevre bilinci inşa etti

İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde atık yağlara uygulamalı dönüşüm:

İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı öğrencileri, Proje Danışmanı Sibel Çobanoğlu rehberliğinde 'Atık Yağlar Geleceğe Değer Katıyor' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında toplanan kullanılmış bitkisel yağlar, okulun laboratuvarında sabuna dönüştürüldü ve uygulamanın tüm aşamaları öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplama ve üretim süreci:

Öğrenciler atık yağların toplanması, sınıflandırılması ve hijyenik işleme tabi tutulması süreçlerinde aktif rol aldı. Çalışma, Kimya Teknolojisi Alanı laboratuvarı donanımlarının kullanıldığı deneysel uygulamalarla üretim aşamasına taşındı; böylece teorik bilgilerin pratikle birleşmesi sağlandı.

Eğitsel kazanımlar ve çevre hedefleri:

Proje sayesinde öğrenciler mesleki bilgi ve becerilerini geliştirirken, geri dönüşüm, sıfır atık ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık kazandı. Öğrencilerin çevre sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmaları ve bu anlayışı günlük hayatlarına yansıtmaları hedefleniyor; proje aynı zamanda toplumsal bilinç oluşturmayı amaçlıyor.

BOLU’DA İZZET BAYSAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI ÖĞRENCİLERİ, GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ PROJE KAPSAMINDA KULLANILMIŞ BİTKİSEL YAĞLARI SABUNA DÖNÜŞTÜRDÜ.