Çanakkale'de ruhsatsız yapılar hedefte: Bayramiç'te 21 yapının yıkımı tamamlandı

Çanakkale'de kontrol ve müdahale

Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Eylül ayında il merkezi ve ilçelerde ruhsatsız ve kaçak yapıların tespitine yönelik denetimler yapıldı. Yapılan tespitler sonucunda risk oluşturan ve mevzuata aykırı olan yapılaşmalar hakkında işlem başlatıldı.

Bayramiç'te gerçekleştirilen yıkımlar:

Denetimler sonucunda Bayramiç ilçesinde tespit edilen 21 kaçak yapı için yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Yıkımlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin koordinasyonunda tamamlandı ve bölgedeki kaçak yapı stoku azaltıldı.

Denetimlerin amaç ve kapsamı:

İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi, kamu güvenliğinin sağlanması ve çevresel düzenin korunması amacıyla il merkezi ve ilçelerde düzenli kontroller yapıyor. Bu çalışmalar, kaçak yapılaşmayla mücadeleyi sürdürme ve mevzuata uyumu sağlama hedefiyle yürütülüyor.

ÇANAKKALE’DE İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA ÇERÇEVESİNDE EYLÜL AYINDA BAYRAMİÇ İLÇESİNDE 21 KAÇAK YAPININ YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.