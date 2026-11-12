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Kasımın erken soğuğu Erzincan'da Yedi Göller'i dondurdu

Erzincan'ın 3 bin 549 rakımlı Esence Dağı'ndaki Yedi Göller'in yüzeyi, gece sıcaklıklarının eksi 10 dereceye inmesiyle kasımda buzla kaplandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 07:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Kasımın erken soğuğu Erzincan'da Yedi Göller'i dondurdu

Yedi Göller'de yüzeyi buzla kaplandı:

Erzincan'ın 3 bin 549 rakımlı Esence Dağı'nda bulunan Yedi Göller'in yüzeyi, kasım ayında gece hava sıcaklıklarının eksi 10 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tabakasıyla kaplandı. Bölgenin yüksek rakımı ve sert iklim koşulları, kısa sürede buzlanma oluşmasına zemin hazırladı.

Kar yağışı ve gece soğukları:

Önceki gün etkili olan kar yağışının ardından hava daha da soğudu. Gece saatlerinde ölçülen düşük sıcaklıklar, göl yüzeylerinde donma olayını hızlandırdı ve Yedi Göller kasım ayına erken bir kış manzarasıyla girdi.

Meteorolojik değerlendirme ve gündelik etkiler:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, sabah ve gece saatlerinde pus ile yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Yedi Göller, özellikle kış aylarında sıfırın altında seyreden sıcaklıklar nedeniyle göl yüzeylerinin buzla kaplanmasıyla farklı ve dikkat çekici bir görüntüye kavuşuyor. Bölgedeki erken soğuma, ziyaretçilerin ve yerel yaşamın günlük dinamiklerini de etkileme potansiyeli taşıyor.

ERZİNCAN’DA YEDİ GÖLLER’İN YÜZEYİ KASIM AYINDA BUZ TUTTU

ERZİNCAN’DA YEDİ GÖLLER’İN YÜZEYİ KASIM AYINDA BUZ TUTTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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