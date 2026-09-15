Çanakkale'de sokak kavgası hastanede bitti: seken kurşun bir kişiyi yaraladı

Çanakkale'de olayın detayları:

Olay, saat 09.15 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Arap İbrahim Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre nedeni henüz belli olmayan bir tartışma iki kişi arasında alevlendi ve kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede, şüpheli olarak gösterilen E.B. tarafından ateşlendiği ileri sürülen silahın mermisi sekerek olay yerinde bulunan S.T.'ye isabet etti.

Yaralanan S.T.'nin kasığından aldığı darbe sonucu kanama olduğu belirtilirken, çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden alınarak otomobille hastaneye götürüldü ve burada tedavi altına alındı.

güvenlik ve inceleme çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgedeki delil ve izleri kayıt altına aldı; olayın seyrine ilişkin deliller toplandı ve kavgaya karışanların tespiti için çalışmalar yürütüldü.

Emniyet güçleri, kaçan şüphelinin yakalanması için soruşturmayı sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma kapsamında, kavgaya neden olan husus ve atış anına ilişkin ifadeler araştırılıyor; yetkililer olayın nedeninin henüz belirlenmediğini bildiriyor.

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