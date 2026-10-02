Çanakkale'den kutsala pedal: Murat Tecimen'in umre yolculuğu

Çanakkale'den kutsala bisikletle vedalaşma

Murat Tecimen, üç çocuk babası ve 43 yaşında bir sağlık tekniker olarak, umre ibadetini yerine getirmek için sıra dışı bir karar aldı: kutsal topraklara gitmek üzere bisikletiyle yola çıkmak. Tecimen, görev yaptığı Kepez Huzur Evi ve Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bağlantısıyla biliniyor.

uğurlama töreni:

Tecimen, Dumlupınar Camii'nde kılınan cuma namazının ardından düzenlenen törende dualarla uğurlandı. Törene eşi ve üç çocuğu katıldı; aile içinde duygusal anlar yaşandı. İl Müftüsü Mevlüt Topçu de törende dua ederek Tecimen'e yolculuk için destek verdi. Uğurlama sırasında yakınlarıyla vedalaşan Tecimen, yolculuğa çıkmadan önce mutluluk ve kararlılık sergiledi.

yolculuğun niyeti ve kapsamı:

Tecimen yolculuğunu net bir ifadeyle anlattı: bu seyahatin bir spor mücadelesi, rekor denemesi ya da turistik gezi olmadığını, aksine 'sabrın, şükrün, tevekkülün ve teslimiyetin yolculuğu' olduğunu söyledi. Önünde yaklaşık 4 bin kilometrelik zorlu bir rota olduğunu belirten Tecimen, 'Bu yola kendi fiziki gücüme güvenerek değil yüce rabbimin rahmetine sığınarak çıkıyorum' diyerek niyetinin manevi boyutunu vurguladı.

Tecimen, Kabe-i Muazzama önünde dua edebilirse; ailesi, sevdikleri ve özellikle savaşların gölgesindeki Gazze, Filistin ve Doğu Türkistan başta olmak üzere tüm mazlumlar için dua edeceğini ifade etti. Yolculuk süresince en büyük destekçisinin yakınlarının samimi duaları olacağını belirterek, 'Sizlerden bu uzun ve manevi yolda yanımda taşıyabileceğim en kıymetli yol azığını istiyorum. Dualarınızı istiyorum' diye konuştu.

Konuşmasının ardından Tecimen, Çanakkale'den pedal çevirmeye başladı. Yolculuk, hem bireysel bir ibadet yolculuğu hem de etrafındaki toplumun dua ve desteğini yanına alan bir manevi girişim olarak kayda geçti. Tecimen'in hareketi, yerel çevresinde ve uğurlamaya katılanlar arasında duygusal bir karşılık buldu.

ÇANAKKALE'DE YAŞAYAN 3 ÇOCUK BABASI MURAT TECİMEN UMRE VAZİFESİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN BİSİKLETİ İLE YOLA ÇIKTI.