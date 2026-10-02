Dolar 49,1395 +0,13%
Euro 55,3955 +0,33%
Bist 12.262,53 +0,11%
Altın Gram 6.606,86 -0,49%
EUR/USD 1,1269 +0,21%
Brent Petrol 100,32 -1,95%
--°

Çanakkale'den kutsala pedal: Murat Tecimen'in umre yolculuğu

Çanakkale'de yaşayan 43 yaşındaki sağlık tekniker Murat Tecimen, yaklaşık 4 bin kilometrelik umre yolculuğuna bisikletle başladı; dualarını bekliyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:42

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 16:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çanakkale'den kutsala pedal: Murat Tecimen'in umre yolculuğu

Çanakkale'den kutsala bisikletle vedalaşma

Murat Tecimen, üç çocuk babası ve 43 yaşında bir sağlık tekniker olarak, umre ibadetini yerine getirmek için sıra dışı bir karar aldı: kutsal topraklara gitmek üzere bisikletiyle yola çıkmak. Tecimen, görev yaptığı Kepez Huzur Evi ve Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bağlantısıyla biliniyor.

uğurlama töreni:

Tecimen, Dumlupınar Camii'nde kılınan cuma namazının ardından düzenlenen törende dualarla uğurlandı. Törene eşi ve üç çocuğu katıldı; aile içinde duygusal anlar yaşandı. İl Müftüsü Mevlüt Topçu de törende dua ederek Tecimen'e yolculuk için destek verdi. Uğurlama sırasında yakınlarıyla vedalaşan Tecimen, yolculuğa çıkmadan önce mutluluk ve kararlılık sergiledi.

yolculuğun niyeti ve kapsamı:

Tecimen yolculuğunu net bir ifadeyle anlattı: bu seyahatin bir spor mücadelesi, rekor denemesi ya da turistik gezi olmadığını, aksine 'sabrın, şükrün, tevekkülün ve teslimiyetin yolculuğu' olduğunu söyledi. Önünde yaklaşık 4 bin kilometrelik zorlu bir rota olduğunu belirten Tecimen, 'Bu yola kendi fiziki gücüme güvenerek değil yüce rabbimin rahmetine sığınarak çıkıyorum' diyerek niyetinin manevi boyutunu vurguladı.

Tecimen, Kabe-i Muazzama önünde dua edebilirse; ailesi, sevdikleri ve özellikle savaşların gölgesindeki Gazze, Filistin ve Doğu Türkistan başta olmak üzere tüm mazlumlar için dua edeceğini ifade etti. Yolculuk süresince en büyük destekçisinin yakınlarının samimi duaları olacağını belirterek, 'Sizlerden bu uzun ve manevi yolda yanımda taşıyabileceğim en kıymetli yol azığını istiyorum. Dualarınızı istiyorum' diye konuştu.

Konuşmasının ardından Tecimen, Çanakkale'den pedal çevirmeye başladı. Yolculuk, hem bireysel bir ibadet yolculuğu hem de etrafındaki toplumun dua ve desteğini yanına alan bir manevi girişim olarak kayda geçti. Tecimen'in hareketi, yerel çevresinde ve uğurlamaya katılanlar arasında duygusal bir karşılık buldu.

ÇANAKKALE&#039;DE YAŞAYAN 3 ÇOCUK BABASI MURAT TECİMEN UMRE VAZİFESİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN BİSİKLETİ...

ÇANAKKALE'DE YAŞAYAN 3 ÇOCUK BABASI MURAT TECİMEN UMRE VAZİFESİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN BİSİKLETİ İLE YOLA ÇIKTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Etü'de IAESTE ile küresel staj ve değişim fırsatları tanıtıldı
images

Erzurum'da kış oyunları için üniversiteler seferberliği: FISU heyeti incelemeler...
images

Erzurum'da masada kuşaklar: satrançla deneyim ve paylaşım
images

Aşırı sağ küresel olarak dijital alana kaydı: 30 ülkede 255 vaka

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Etü'de IAESTE ile küresel staj ve değişim fırsatları tanıtıldı

Erzurum'da kış oyunları için üniversiteler seferberliği: FISU heyeti incelemelerde

Tayfun blok 3 envantere girerken Roketsan test ve üretimi hızlandırdı

Erzurum'da masada kuşaklar: satrançla deneyim ve paylaşım

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı