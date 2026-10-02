Akademik yıl Erciyes Üniversitesi'nde terörsüz Türkiye iletişimi dersiyle başladı

Erciyes Üniversitesi 2026-2027 akademik yılını açılış dersiyle başlattı

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programla 2026-2027 akademik yılı açılışı gerçekleştirildi. Programa Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Dersin içeriği:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış dersini Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar verdi. Dersin odağını Terörsüz Türkiye İletişimi oluşturdu ve konuşma programın ana başlığını oluşturdu.

Tören ve kapanış:

Programın sonunda Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından Prof. Dr. Zakir Avşar'a plaket takdim edildi ve açılış etkinliği bu sunumun ardından sona erdi. Etkinlik, akademik yılın ilk öğrenim etkinliği niteliğinde gerçekleştirildi ve fakülte mensupları ile öğrencilerin katılımıyla tamamlandı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NİN (ERÜ) 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ DERSİ 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLETİŞİMİ' OLDU.