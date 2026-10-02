Dolar 49,1395 +0,13%
Euro 55,3955 +0,33%
Bist 12.262,53 +0,11%
Altın Gram 6.606,86 -0,49%
EUR/USD 1,1269 +0,21%
Brent Petrol 100,32 -1,95%
--°

Osmangazi'de BAREM sakinleri Türk sanat müziğiyle özel gün coşkusu yaşadı

Osmangazi Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde BAREM sakinlerini Türk Sanat Müziği korosunun konseriyle bir araya getirerek özel bir gün yaşattı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 17:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Osmangazi'de BAREM sakinleri Türk sanat müziğiyle özel gün coşkusu yaşadı

etkinlikte neler yaşandı:

Osmangazi Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında BAREM sakinlerini Türk Sanat Müziği repertuvarından seçilmiş eserlerle buluşturdu. Program boyunca şarkılar, sohbet ve paylaşım iç içe geçti; katılımcılar konseri alkışlarla karşıladı ve zaman zaman müziğin ritmine uygun oyunlarla neşelendi.

Etkinlikte sahne alan Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu hafızalara kazınan eserleri seslendirirken, BAREM sakinlerinin yüzlerindeki tebessüm organizasyonun samimi atmosferini pekiştirdi. Koronun performansı, büyüklerin geçmişe dönük anılarını canlandırdı ve mekan boyunca sıcak görüntüler oluştu.

hediyeleşme ve sohbet anları:

Programın öne çıkan anlarından biri de karşılıklı hediyeleşme ve sohbet bölümleriydi. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir etkinlikte büyüklerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti; kendisine BAREM sakinleri tarafından el işi bir tablo ve çiçek takdim edildi. Bu jestler, günün duygusal tonunu güçlendirdi.

BAREM Huzurevi Birim Sorumlusu Selin Güvenç etkinliğin önemine vurgu yaparak, 1 Ekim’in yaşlılık konusunda farkındalık yaratma açısından değerli bir gün olduğunu ve birlikte güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

yetkililerin mesajı:

Mutlu Esendemir konuşmasında 1 Ekim’i 'ikinci bahar' olarak nitelendirip, '1 Ekim ile birlikte ikinci bahara girdik; büyüklerimize çiçek vererek onları onurlandırdık. BAREM’de hem özel çocuklarımız hem de büyüklerimiz var. Osmangazi Belediyesi olarak onlara bakmak hem görevimiz, sorumluluğumuz hem de boynumuzun borcu' ifadelerini kullandı.

Koronun şefi Rüştü Şentürk ise desteklerinden dolayı Başkan Erkan Aydın'a teşekkür ederek, 'Yaşlılarımıza bir gün değil, her gün ilgi göstermemiz, hürmette kusur etmememiz lazım' dedi. Bu sözler etkinliğin yalnızca bir kutlama değil, sürdürülebilir saygı ve bakım anlayışının parçası olduğunu vurguladı.

Organizatörler, benzer sosyal belediyecilik çalışmalarının yıl boyunca farklı etkinliklerle süreceğini belirterek, her yaştan vatandaşa dokunmayı amaçladıklarını ifade etti. Buluşma, BAREM sakinlerinin ve görevli personelin karşılıklı memnuniyetiyle son buldu.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ&#039;NDE BAREM SAKİNLERİNİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ&#039;NİN...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ'NDE BAREM SAKİNLERİNİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ'NİN GÖNÜLLERDE İZ BIRAKAN ESERLERİYLE BULUŞTURDU. ŞARKILARIN, SOHBETİN VE PAYLAŞMANIN İÇ İÇE GEÇTİĞİ PROGRAMDA BÜYÜKLER, KENDİLERİ İÇİN HAZIRLANAN ÖZEL GÜNÜN TADINI DOYASIYA ÇIKARDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Atatürk Üniversitesi, global rekabette konumunu güçlendirdi: Türkiye'de iki basa...
images

Etü ilk başvuruda THE 2027 sıralamasına girerek uluslararası alanda yer aldı
images

Etü'de IAESTE ile küresel staj ve değişim fırsatları tanıtıldı
images

Erzurum'da kış oyunları için üniversiteler seferberliği: FISU heyeti incelemeler...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Etü'de IAESTE ile küresel staj ve değişim fırsatları tanıtıldı

Erzurum'da kış oyunları için üniversiteler seferberliği: FISU heyeti incelemelerde

Tayfun blok 3 envantere girerken Roketsan test ve üretimi hızlandırdı

Erzurum'da masada kuşaklar: satrançla deneyim ve paylaşım

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı