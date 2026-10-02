Yalova'da güvenlik ağını güçlendiren üç tesis aynı törende açıldı

Açılış töreni ve program:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli temaslarda bulunmak ve ildeki güvenlik yatırımlarının toplu açılış törenine katılmak üzere Yalova'ya geldi. Bakan Çiftçi, ilk olarak Yalova Valiliğini ziyaret etti; valilik ziyareti sonrasında toplu açılış programı için Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne geçti. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törene üç ayrı yerden canlı bağlantı sağlandı ve yeni hizmet binaları ile tesislerin açılışları yapıldı.

Açılan tesisler ve teknik özellikleri:

Program kapsamında Çiftlikköy Laledere Organize Sanayi Bölgesi Jandarma Karakol Komutanlığı, Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası ve tesisleri ile Yalova Tersaneler Bölgesi Deniz Hudut Kapısının açılışları gerçekleştirildi.

Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası, 2.100 metrekare kullanım alanı, 47 oda ve 61 personel kapasitesiyle ilçeye modern bir güvenlik merkezi kazandırıyor.

Çiftlikköy Laledere Organize Sanayi Bölgesi Jandarma Karakol Komutanlığı, 3.000 metrekarelik alanda kurularak organize sanayi bölgesinin güvenliğine katkı verecek şekilde tasarlandı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 15.000 metrekare alan üzerinde inşa edildi; binanın kapalı kullanım alanı 16.794 metrekare, 5 blok ve 6 kattan oluşuyor. Yeni hizmet binasının yapımı yaklaşık 207 milyon lira yatırım ile tamamlandı.

Yalova Tersaneler Bölgesi Deniz Hudut Kapısı ise 5.000 metrekarelik alanda yer alıyor ve 10 Haziran 2026 tarihinde faaliyete başladı; tesis, tersanelerin üretim, ihracat ve denizcilik kapasitesine doğrudan destek verecek

Konuşmalar ve değerlendirmeler:

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, programda yaptığı konuşmada Bakan Çiftçi'nin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen hizmet siyasetine vurgu yaptı ve yerel yönetimle uyum içinde çalışıldığını ifade etti.

Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta ise yeni hizmetlerin ilin güvenlik ve huzuruna doğrudan katkı sağlayacağını söyleyerek, emniyet birimlerinin sadece asayiş için değil Yalova'nın geleceğine yapılan yatırım olarak değerlendirildiğini ifade etti. Vali Usta, hizmet binalarının çocukların, vatandaşların ve yatırımcıların güvenliğine katkı sunmasını temenni etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuşmasında Yalova'nın doğal güzellikleri ve manevi mirasına değinerek, ilin tersaneleri ve sanayisinin ülke ekonomisine katkısına işaret etti: "Marmara’nın mavisiyle yeşilin kucaklaştığı, bereketli toprakları ve şifalı sularıyla gönüllere ferahlık veren Yalova’mızda sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum... Tersaneleri ve sanayisiyle üreten, limanlarıyla dünyaya açılan Yalova; değerlerinden aldığı güçle Türkiye Yüzyılı’nın hedeflerine doğru ilerlemeye devam edecek inşallah."

Çiftçi ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın yaklaşımını şu sözlerle özetledi: "Bizim güvenlik anlayışımız; riski önceden gören, sahaya hakim olan, teknolojiden yararlanan ve vatandaşını merkeze alan önleyici bir güvenlik anlayışıdır." Bakan, yatırımların şehirlerin güvenliğini, üretimini ve yatırım ortamını güçlendireceğini vurguladı.

Tören, Yalova İl Müftüsü Naci Çakmakçı tarafından yapılan duanın ardından protokol üyelerinin kurdeleyi kesmesiyle tamamlandı. Açılışa AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, MHP Yalova İl Başkanı Mustafa Deviren, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova İl Emniyet Müdürü Yusuf Topcan, İl Jandarma Alay Komutanı Ercan Altın ile çok sayıda kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Konuşmaların sonunda Bakan Çiftçi, eserlerin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, açılan tesislerin Yalova’nın güvenlik altyapısını güçlendirip şehrin geleceğine katkı sağlayacağını belirtti.

KONUŞMALARIN ARDINDAN TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KURDELE KESİMİNE GEÇİLDİ. YALOVA İL MÜFTÜSÜ NACİ ÇAKMAKÇI TARAFINDAN YAPILAN DUANIN ARDINDAN AÇILIŞ KURDELESİ PROTOKOL ÜYELERİ TARAFINDAN KESİLDİ.