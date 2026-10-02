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Yaşardoğu'na modern eğitimle 16 derslikli ortaokul geliyor

Ocak 2026'da başlayan 16 derslikli ve 2.900 m² kapalı alanlı ortaokul inşaatı yüzde 60 tamamlandı; Mart 2027'de Yaşardoğu'na teslim edilecek.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 17:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yaşardoğu'na modern eğitimle 16 derslikli ortaokul geliyor

Kavak'ta 16 derslikli ortaokul inşaatı devam ediyor

Kavak Kaymakamı Taha Genç ve beraberindekiler, Yaşardoğu Mahallesi'nde yapımı süren 16 derslikli ortaokul inşaatını yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

inşaatta son durum:

Ocak 2026'da inşaatına başlanan projenin şu an yüzde 60'ı tamamlandı. Okul, toplam 2 bin 900 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde planlandı ve teslim tarihi olarak Mart 2027 hedefleniyor.

yaşardoğu'nun eğitim altyapısına katkı:

Modern eğitim alanlarıyla hizmet vermesi planlanan 16 derslikli okulun tamamlanmasıyla Yaşardoğu Mahallesi'ndeki eğitim altyapısına katkı sağlanması amaçlanıyor. Kaymakam Genç inşaat alanındaki çalışmaları değerlendirerek proje takibini sürdürdü.

KAVAK’TA 16 DERSLİKLİ ORTAOKUL İNŞAATI YERİNDE İNCELENDİ

KAVAK’TA 16 DERSLİKLİ ORTAOKUL İNŞAATI YERİNDE İNCELENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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