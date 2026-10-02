Gerede panayırında şiddetle mücadeleye dikkat çekildi: KADES tanıtıldı

Panayırda bilgilendirme çalışması:

Bolu’nun Gerede ilçesinde asırlık gelenekle düzenlenen Gerede Panayırı’nda, Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ekipleri vatandaşlara yönelik bir bilgilendirme çalışması yürüttü.

Hangi destekler anlatıldı:

Stantta görevli ekipler, panayıra gelen vatandaşlara şiddetle mücadele kapsamında sunulan destek mekanizmalarını anlattı ve bilgilendirici broşürler dağıttı. Açıklamalarda, şiddete maruz kalan veya şiddet riski altında bulunan kişilerin başvurabileceği kurumlar ve yardım süreçleri hakkında ayrıntılı yönlendirme yapıldı.

KADES tanıtımı ve ulaşılabilirlik:

Çalışmada ayrıca kadınların acil durumlarda güvenlik güçlerine hızlı ulaşmasını sağlayan KADES uygulamasının kullanımı hakkında da bilgilendirme yapıldı ve uygulamanın etkin kullanımına yönelik pratik bilgiler paylaşıldı.

Etkinlik sırasında vatandaşlardan gelen sorular yanıtlanırken yetkililer, şiddetsiz bir toplum ve güvenli bir gelecek hedefiyle farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaptı ve ihtiyaç halinde ilgili destek mekanizmalarına başvurulabileceğini hatırlattı.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE ASIRLIK GELENEK OLARAK HER YIL DÜZENLENEN GEREDE PANAYIRI’NDA, ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ (ŞÖNİM) TARAFINDAN VATANDAŞLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.