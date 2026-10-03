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Gölbaşı'nda uygulama noktasında durdurulan tırda 1 milyon 620 bin makaron ve 30 bin paket sigara ele geçirildi

Ankara Emniyeti, Gölbaşı'nda durdurulan tırda 1 milyon 620 bin dolu makaron ve 30 bin paket sahte bandrollü sigara ele geçirdi; iki şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gölbaşı'nda uygulama noktasında durdurulan tırda 1 milyon 620 bin makaron ve 30 bin paket sigara ele geçirildi

Operasyon ve bulgular

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kente ağır tonajlı araçlarla kaçak tütün getirileceği yönündeki istihbari bilgiler üzerine Gölbaşı'nda uygulama noktası oluşturdu. Uygulamada şüpheli görülen bir tır durdurularak arama yapıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramada 1 milyon 620 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş dolu makaron ile 30 bin paket sahte bandrollü gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

şüpheliler ve soruşturmanın yönü:

Araçta bulunan iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, ele geçirilen ürünlerin tedarik zinciri ve dağıtım ağına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi; operasyonun bölgedeki kaçakçılıkla mücadeledeki yerinin önemi vurgulandı.

Gölbaşı’nda bir milyon 620 bin adet dolu makaron ve 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gölbaşı’nda bir milyon 620 bin adet dolu makaron ve 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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