Omü'nün üç buluşu ISIF’26'da kürsüye çıktı

Omü'nün ISIF’26 başarısı

TEKNOFEST ev sahipliğinde Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından düzenlenen ISIF’26 Uluslararası Buluş Fuarı'nda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) koordinasyonuyla sergilenen 12 projeden 3'ü jüri değerlendirmesi sonucunda madalya aldı. Üniversitenin farklı alanlardaki çalışmaları, OMÜ'yü fuarın öne çıkan eğitim kurumları arasında gösterdi.

Ödül alan projeler:

Fuar kapsamında OMÜ-TTO tarafından desteklenen projeler arasından Başak Demir Ünalan tarafından geliştirilen, Samsun Teknopark bünyesinde tasarlanan ve tarımsal üretimde tohumlama ile gübreleme süreçlerinde kullanılacak insansız hava aracı (İHA) sistemi altın madalyayla tescillendi.

Özge Akpınar Sarıhan ve İbrahim İnanç imzalı "Mikro İşlemci Tabanlı Elektronik Cihaz Parametre Ölçüm Cihazı" projesi gümüş madalya, Tuğba Mutuk, Selim Aras, Şevval Eren ve Ahmet Anıl Tümer'den oluşan ekip tarafından geliştirilen "Medikal cihazlarda kullanılmak üzere antibakteriyel stetoskop diyafram malzemesi" buluşu ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Tören ve değerlendirme:

Ödüller, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak'ın katıldığı törenle takdim edildi. Altın madalya sahibi Başak Demir Ünalan'a ödülünü OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak birlikte sundu.

Törene OMÜ TTO yetkilileri ve araştırmacılar da katıldı; üniversitenin Ar-Ge birikiminin katma değerli patent ve buluşlara dönüşmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

TEKNOFEST KAPSAMINDA DÜZENLENEN ISIF’26 ULUSLARARASI BULUŞ FUARI’NDA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (OMÜ-TTO) DESTEĞİYLE SERGİLENEN 12 BULUŞTAN ÜÇÜYLE ALTIN, GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYA KAZANDI