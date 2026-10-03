Nilüfer'de erken tanı vurgusu: meme kanserinde gençlere çağrı

etkinlik ve katılımcılar:

Nilüfer Belediyesi ile Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) iş birliğiyle düzenlenen "Erken Tanı Kadının Yarını" başlıklı söyleşi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirildi. Programın moderatörlüğünü Güzin Abraş üstlendi; Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Demirhan Aslan ile çok sayıda vatandaş da etkinlikte yer aldı.

uzmanların temel mesajları:

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Uzm. Dr. Ender Eren Özçelik, meme kanserinde en önemli iki risk faktörünün yaş ve kadın olmak olduğunu belirtti. Dünyada her 8 kadından birinin yaşamı boyunca meme kanseriyle karşılaşabildiğini vurgulayan Özçelik, toplumdaki yanlış kanıya karşın vakaların %70-%80'inin ailesel genetik öykü olmadan ortaya çıktığını aktardı. Erken evrede tespit edilen olgularda tedavi başarısının neredeyse yüzde 100'e yaklaştığını söyleyen Özçelik, Türkiye'de 40 yaşından itibaren iki yılda bir mamografi taramasının önerildiğini, mamografinin yaydığı radyasyonun ihmal edilebilir düzeyde olduğunu ve biyopsinin kanseri yaydığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu ifade etti.

gençlerde farkındalık ve modern tedavi yaklaşımları:

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Özer, erken evrede tespit edilen meme kanserinde tedavi başarısının %99 seviyelerine ulaşabildiğini belirtti. Memede ele gelen kitlelerin yaklaşık %90'ının iyi huylu olduğunu, bu nedenle panik yerine vakit kaybetmeden uzmana başvurulması gerektiğini aktardı. Özer, geleneksel geniş cerrahiler yerine memeyi koruyan ve estetik kaygıları gözeten onkoplastik cerrahi uygulamalarının ön plana çıktığını vurguladı ve hastalığın günümüzde 20'li ve 30'lu yaşlardaki kadınlarda da daha sık görülebildiğini belirterek kontrollerin genç yaşlarda başlaması gerektiğini söyledi.

kendi kendine muayene ve hastaların deneyimi:

ONKODAY Başkanı Füsun Önen, kendi tedavi sürecine dair paylaşımında korkunun yerine bilincin konulmasının önemini anlattı; 1999'dan bu yana sağlıklı olduğunu belirterek kadınları bedene dokunmaktan ve belirtileri fark etmekten çekinmemeye çağırdı. Eğitim hemşiresi Elif Pişkin, kendi kendine muayene adımlarını maket üzerinde uygulamalı gösterdi ve kadınlara 20 yaşından itibaren ayda yalnızca 10 dakikalık muayenenin hayati önem taşıdığını aktardı. Pişkin, ayna karşısında gözlem, deride çekilme veya çukurlaşma, renk değişikliği ya da meme başı akıntısı gibi uyarıcı işaretlerin dikkatle izlenmesi gerektiğini ve KETEM merkezlerinin ücretsiz tarama hizmetlerinin düzenli kullanımının önemini vurguladı.

etkinlikten notlar ve kapanış:

Program sonunda söz alan Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Demirhan Aslan, erken tanı, sağlıklı beslenme ve bilime güvenin kanserle mücadelede belirleyici rol oynadığını belirterek katkı sunan uzmanlara teşekkür etti. Katılımcıların sorularının yanıtlandığı söyleşi, konuşmacılara hediye takdimiyle son buldu.

NİLÜFER BELEDİYESİ VE ONKODAY İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE UZMANLAR, MEME KANSERİNDE ERKEN TANININ VE DÜZENLİ KONTROLÜN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARI VE GÜNCEL TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ ANLATTI.