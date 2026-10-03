La Rioja'da sabah vakti barda çökme: zeminin ardından tavan çöktü, 12 yaralı

Olayın gelişimi:

İspanya’nın kuzeyindeki La Rioja bölgesinde, San Vicente de la Sonsierra kasabasındaki bir barda sabah saatlerinde çökme meydana geldi. Yetkililer olayın yerel saatle 05.25 civarında gerçekleştiğini bildirdi.

İlk olarak barın zemini çöktü; devamında yapısal hasarın etkisiyle tavan da çökmeye uğradı. Olay anında içeride bulunan kişilerden toplam 12 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Kurtarma ve yaralıların durumu:

Yaralılar çevredeki kaynaklara göre alınarak müdahale edildi ve sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Yetkililer, yaralıların durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşmadı; olayın ardından bölgedeki müdahaleler tamamlandı.

Soruşturmanın odağı:

Olayla ilgili olarak, çökmenin nedenini belirlemek üzere resen bir soruşturma başlatıldı. Araştırmanın odak noktası, önce zeminde sonra tavanda meydana gelen ardışık çökme sürecinin ne şekilde gerçekleştiğinin tespiti olacak. Uzman incelemeleri ve bilirkişi raporlarıyla yapıdaki olası zayıflıklar ve nedenler değerlendirilecek.

Yerel yetkililer, bölgedeki güvenlik ve yapı denetimlerinin önemine dikkat çekerken, soruşturmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

İspanya'nın La Rioja bölgesinde bir barda önce zeminin, ardından da tavanın çökmesi sonucu 12 kişi yaralandı.