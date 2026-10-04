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Canikman festival sahnelerinde hem eğitiyor hem eğlendiriyor

Türkiye’nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN, TEKNOFEST Güneydoğu’da yöresel kıyafetleri ve danslarıyla ziyaretçilerin ilgisini topladı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Taylan Polat

Canikman festival sahnelerinde hem eğitiyor hem eğlendiriyor

CANİKMAN ilgi odağı oldu

CANİKMAN, Türkiye’nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Samsun’un Canik Belediyesi bünyesinde görev yapan robot, hem eğitim hem de halkla ilişkiler boyutunda güçlü bir görünürlük sağladı. Festival sahnelerindeki performansları ve samimi iletişimi, geniş kitlelerin ilgisini çekti.

TEKNOFEST Güneydoğu’daki performansları:

Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde CANİKMAN, yöresel kıyafetleri ve sergilediği danslarla ziyaretçilerin odağı haline geldi. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere birçok katılımcı, robotla fotoğraf çektirmek için sıraya girerken, cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada büyük etkileşim aldı. CANİKMAN’ın performansları, festivalin simgeleri arasına girdi ve bazı videolar milyonlarca görüntülemeye ulaştı.

Eğitim ve belediye çalışmaları:

CANİKMAN, daha önce Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsünde öğrencilere bilim ve teknoloji eğitimlerinde rehberlik etmesiyle biliniyordu. Festivalde de aynı kampüsün atölye ve eğitim programlarında aktif rol alarak ziyaretçilere Canik Belediyesi’nin eğitim projeleri ve bilim-teknoloji çalışmaları hakkında bilgi verdi. Robotun katıldığı atölye çalışmalarında, yaş aralıkları geniş bir katılımcı kitlesiyle etkileşimler renkli görüntüler oluşturdu.

Hem sahne performansları hem de eğitim seansları, CANİKMAN’ın bir kamu iletişim aracı olarak nasıl kullanılabileceğine dair somut örnekler sundu. Belediye etkinliklerine kattığı erişim ve merak unsuru, teknolojinin halka ulaşma biçimlerine yönelik fikirleri güçlendiriyor.

CANİKMAN’ın festivalde yarattığı ilgi, toplumda robotik ve STEM eğitimlerine dair farkındalığın artmasına katkı sağlarken, sosyal medyadaki yankıları da belediye projelerinin görünürlüğünü yükseltti. Robotun bu tür etkinliklerde yer almaya devam etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE&#039;NİN NÜFUSA KAYDEDİLEN İLK İNSANSI ROBOTU CANİKMAN, SEVİMLİ DİYALOGLARI VE DANSLARIYLA ÜLKE...

TÜRKİYE'NİN NÜFUSA KAYDEDİLEN İLK İNSANSI ROBOTU CANİKMAN, SEVİMLİ DİYALOGLARI VE DANSLARIYLA ÜLKE GÜNDEMİNDE YER ALIYOR.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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