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Güneydoğu TEKNOFEST'te 1 milyonu aşkın ziyaretçiyle son gün coşkusu

TEKNOFEST Güneydoğu Festivali son gününde de yoğun ilgi gördü; Şanlıurfa ve diğer illerden gelen ziyaretçiler 1 milyonu aşkın katılımla etkinlikleri izledi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 15:49

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EDİTÖR: İrem Özkan

Güneydoğu TEKNOFEST'te 1 milyonu aşkın ziyaretçiyle son gün coşkusu

TEKNOFEST Güneydoğu'da son gün coşkusu

TEKNOFEST Güneydoğu Festivali son gününde de yoğun ilgi gördü. Şu ana kadar festivali 1 milyonu aşkın vatandaş ziyaret etti.

Katılım ve ziyaretçi hareketliliği:

Şanlıurfa'nın yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ziyaretçiler, festival alanında sergilenen teknolojik araçları yerinde inceleme imkânı buldu. Ziyaretçiler, dikkat çeken hava araçlarının önünde hatıra fotoğrafları çektirdi ve yetkililerden bilgi aldı.

Etkinlikler ve gösteriler:

Festival, çeşitli etkinlikler ve canlı hava gösterileri ile sürüyor. Alanı gezen vatandaşlar yaptığı açıklamalarda organizasyonun kendileri için unutulmaz anlar yarattığını dile getirdi.

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU FESTİVALİ SON GÜNDE DE VATANDAŞLARIN AKININA UĞRADI. ŞU ANA KADAR FESTİVALİ 1...

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU FESTİVALİ SON GÜNDE DE VATANDAŞLARIN AKININA UĞRADI. ŞU ANA KADAR FESTİVALİ 1 MİLYONU AŞKIN VATANDAŞ ZİYARET ETTİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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